Женщина гениально отомстила бывшему за измену с помощью Netflix

Конечно же, когда мы слышим о мести после измены, то представляем себе разбитый автомобиль обидчика. Но наша героиня решила подойти к этому вопросу с юмором.

Пользовательница Reddit с ником r/pettyrevenge поделилась своей историей. Женщина гордится тем, что сделала, и объяснила, как с помощью стримингового сервиса она проучила своего уже бывшего, рассказывает 24 Канал.

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Отомстила за измену с помощью Netflix

... мой бывший изменил мне, и мы разошлись, но, судя по всему, он все еще считал, что имеет право пользоваться моим Netflix,

– написала она.

По словам девушки, бывший настолько дерзкий, что еще и создал новый профиль на ее аккаунте. Понятное дело, чтобы иметь возможность смотреть сериалы, которыми пара наслаждалась вместе, "за мой счет".

"Я не кричала, не отменила доступ, но переименовала профиль на "Предатель", перевела его в режим для малышей... без насилия и с максимальными родительскими блокировками. Даже аватар был грустной мультяшной обезьянкой", – добавила с наслаждением она.

Девушка заметила, что парня это изрядно разозлило. Он написал ей: "Серьезно?". На это она ответила очень лаконично: "Серьезно".

Затем я сменила пароль и заблокировала его. Наслаждайся своими мультфильмами, неудачник. Я спокойно смотрю "Бриджертонов",

– написала довольная собой женщина.



В один момент она поменяла пароль и заблокировала бывшего / Фото freepik

Пользователи сети поделились своими способами

Другие пользователи Reddit вспомнили подобные истории из своей жизни. Они также проучили своих бывших с помощью стриминговых сервисов.

"Я сильно разозлила своего бывшего, заблокировав ему доступ к учетной записи Amazon. Он был очень финансово безответственным, и я не хотела рисковать, что он растратит кредитную карточку... Он был разъярен, потому что как раз смотрел несколько сериалов", – заметила одна из пользовательниц.

Другая добавила, что позволила бывшему пользоваться учетной записью в течение 6 месяцев. После этого она изменила пароль. На Spotify она пошла дальше и решила проучить обидчика на все деньги.

Я сделала то же самое со Spotify после неприятного разрыва. Изменила настройки на низкое качество звука при использовании мобильных данных, выключила песни с бранными словами, а потом создала плейлист под названием "Я скучаю по имени бывшего", который состоял только из песни Лили Аллен "F**k you" (которую даже нельзя было воспроизвести),

– написала она.

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Другая пользовательница заметила, что ее бывший также пользовался Netflix после завершения их отношений. Поэтому она изменила пароль к аккаунту в день финала "Игры престолов".