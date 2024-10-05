Видео своей работы мастер ro2blends опубликовал в тиктоке. С момента публикации клип собрал уже более миллиона лайков, пишет Daily Star.

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Мужчина решился на радикальный шаг и изменил прическу

Свежая стрижка может творить чудеса не только с внешностью, но и с самооценкой, и этот парень – не исключение, он вышел из парикмахерской с пружиной в ногах. Хотя перед началом работы мастера кривился и говорил "даже не хочу об этом говорить", указывая на свои волосы.

У меня есть некоторые проблемы, которые надо скрыть,

– заявил клиент.

И тут барбер из Брайтона Робб Сантос продемонстрировал просто эпическое волшебство.

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Зрители были ошеломлены, что проявилось и в комментариях:

"Это не может быть тот же человек".

"Это, пожалуй, самое большое спасение в истории".

"Брат, у меня просто челюсть отвисла, это безумие".

Стоит заметить, что Робб, который орудует ножницами как волшебными палочками, не просто парикмахер. Он берет тикток штурмом, регулярно выкладывая видео своих грандиозных работ.