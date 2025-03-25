Конечно же, назвать Владимира Кличко модником сложно. Он не пытается эпатировать публику, не появляется в чрезвычайно дорогом наряде на люди. Более того, складывается такое впечатление, что ему нравится практичность и комфорт. И 24 Канал, изучая образы боксера, попытается больше рассказать о его стиле.

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Владимир Кличко и спортивные бренды

Занятия боксом проложили для Владимира Кличко путь не только к профессиональной карьере. Он также получил возможность путешествовать в начале 90-х годов. А значит – видеть то, как одеваются люди в Европе, что они носят и что модное.

Он сотрудничал с различными брендами на протяжении своей карьеры. Например, в ее начале – с Fila. И именно этот бренд спортивной одежды был среди первых, кто поддерживал Владимира Кличко.



Молодой Кличко носил одежду от Fila / Фото из инстаграма Кличко

Также с его стилем ассоциируется бренд Nike. Чемпион охотно носит спортивную обувь, а также одежду от этого американского производителя.

Не последнюю роль в его жизни сыграл бренд Paffen Sport. Он занимался обеспечением боксерским оборудованием Владимира Кличко.

Если обратить внимание на фотографии, которые он выставляет в своем инстаграме, то чаще всего бросается в глаза одежда от S. Oliver. Заметим, что для этого бренда из Германии Владимир Кличко стал амбассадором в 2014 году.



Владимир и Виталий Кличко в одежде от S. Oliver / Фото из инстаграма Кличко



Кличко может ассоциироваться с брендом S. Oliver / Фото из инстаграма Кличко

Более того, символом последнего боя Владимира Кличко стали шорты этого же бренда.

Владимир Кличко провел последний бой в шортах от S. Oliver / Кадр из видео

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Сдержан на каждый день и придерживается дресс-кода

На повседневную жизнь Владимир Кличко одевается сдержанно и просто. Он охотно носит худи и свитшоты с минималистичным принтом. Также на нем можно увидеть другие вещи, которые выигрышно подчеркивают его фактуру. К примеру, рубашки в клетку, присущи ламберджекам – лесорубам. На минутку напомним, что его рост – 198 сантиметров.



Кличко очень подходит стиль ламберджек / Фото из инстаграма Кличко

Чемпион также часто появляется на официальных мероприятиях, рассказывая о полномасштабной войне. Для них он выбирает максимально сдержанные образы, сочетая белые или черные футболки с темными пиджаками.



Владимир Кличко в пиджаке и футболке / Фото из инстаграма Кличко

К слову, несколько лет назад Владимир Кличко выходил на подиум Ukrainian Fashion Week. Он дефилировал в одежде, разработанной для работников коммунальных предприятий Киева.



Владимир Кличко на подиуме Ukrainian Fashion Week / Фото из инстаграма Кличко

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Владимир Кличко одевается сдержанно и со вкусом. Он разбирается в уместности своих образов, а также охотно отдает предпочтение вещам в стиле casual, на каждый день