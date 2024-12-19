У этого парикмахера (empoweringcuts в тиктоке) действительно доброе сердце. 24 Канал со ссылкой на Daily Star показывает, как все было.
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Как уличный барбер сделал бездомного счастливым
Джошуа Сантьяго основал свою парикмахерскую на колесах, известную как Empowering Cuts, чтобы бесплатно стричь людей на улицах. Люди с интересом наблюдают за его трогательными прическами в тиктоке – там у него почти полмиллиона подписчиков.
Барбер помог десяткам людей почувствовать себя увереннее. И его последняя работа не стала исключением. В милом клипе мужчина любуется своим отражением в зеркале: "Я не могу перестать улыбаться".
Джошуа Сантьяго в своей парикмахерской на колесах перевоплощает людей: смотрите видео empoweringcuts
Восторженный клиент благодарит Джошуа за стрижку. Между тем видео показывает, как он выглядел до того, как парикмахер создал свою магию. Людям понравился клип, и с момента публикации он собрал тысячи лайков и сотни комментариев.
- "Пусть Господь вас благословит".
- "Это мой любимый клип".
- "Я аж плачу".
- "Это делает меня таким счастливым".
Так что ничего удивительного, что это не единственное видео Джошуа, которое стало вирусным за последние месяцы. Вот, например, история от 10 октября – это Всемирный день бездомных.