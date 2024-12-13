А речь идет о пилатесе. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Почему именно пилатес

Пилатес – это отличный способ оставаться активным, выполнять рекомендованное количество минут физических упражнений в день, улучшить качество и увеличить продолжительность жизни. И это особенно полезно для людей, старше 50 лет.

Физические упражнения – одна из главных составляющих долголетия. ВОЗ утверждает, что человек должен заниматься около 30 минут в день и 150 минут в неделю (на упражнения умеренной интенсивности).

Силовые тренировки признаны наиболее важными, но это не единственный вид упражнений, который имеет множество преимуществ. Для тех, кому за 50, пилатес может быть особенно хорошим вариантом.

Какие упражнения помогут жить дольше и здоровее после 50 лет

Пилатес почти не требует оборудования и подходит для любого возраста и уровня физической подготовки. И является особенно хорошим выбором для пожилых людей, поскольку обеспечивает максимальную пользу без значительных последствий, пишут в UCLA Health. И вот его преимущества.

Пилатес – это отличный способ улучшить качество и увеличить продолжительность жизни / Фото freepik

Хотя это упражнение на сопротивление с низким уровнем воздействия, оно глубоко активирует мышцы и помогает стабилизировать корпус и суставы. И оно может быть настолько легким или интенсивным, насколько вам нравится.

и помогает стабилизировать корпус и суставы. И оно может быть настолько легким или интенсивным, насколько вам нравится. Также пилатес уменьшает риск падений . А с возрастом этот вопрос становится все более важным, потому что мы теряем мышечную силу, что влияет как на равновесие, так и на подвижность. Занятия пилатесом помогают сохранить мышцы сильными и лучше балансировать.

. А с возрастом этот вопрос становится все более важным, потому что мы теряем мышечную силу, что влияет как на равновесие, так и на подвижность. Занятия пилатесом помогают сохранить мышцы сильными и лучше балансировать. Мы все можем получить пользу от улучшения осанки благодаря пилатесу, но для людей за 50 лет это еще важнее, поскольку они теряют опору в костях.

благодаря пилатесу, но для людей за 50 лет это еще важнее, поскольку они теряют опору в костях. Еще преимущество пилатеса – снижение риска хронических заболеваний . Регулярные физические упражнения помогают защитить вас от хронических заболеваний сердца, диабета, помогают уменьшить жировые отложения на животе и поддерживать здоровый вес.

. Регулярные физические упражнения помогают защитить вас от хронических заболеваний сердца, диабета, помогают уменьшить жировые отложения на животе и поддерживать здоровый вес. Существуют также эмоциональные преимущества. Упражнения очень полезны для психического состояния, создают ощущение благополучия. Когда это ощущение нарушается, люди теряют желание общаться, имеют плохое настроение, что влияет на качество жизни и долголетие. Двумя самыми полезными элементами пилатеса для психического состояния являются упражнения на концентрацию и дыхание.

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