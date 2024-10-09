У Стива Джобса был "пивной тест" на собеседования с желающими работать в Apple: что он показывал

На собеседованиях с кандидатами на работу в Apple люди часто давали заранее подготовленные ответы. Естественно, Стив Джобс это не приветствовал – ему хотелось увидеть человека настоящим.

Джобс хотел сломать эту тенденцию, и поэтому предлагал поисковикам "пивной тест". О чем он и как его использовали во время собеседований, рассказали на портале JOE.

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"Пивной тест" Стива Джобса: что это и как работает

Есть такое мнение, что собеседования должны быть достаточно формальными. Но ныне покойный генеральный директор Apple считал иначе. Ему не нравилось, когда люди приходили на собеседования с заранее спланированными ответами и сценариями.

А ключевым вопросом, который Стив Джобс сам себе задавал на собеседовании, был таким: "Выпил ли бы я с этим человеком пива? Общался ли бы я с ним в непринужденных обстоятельствах на прогулке?"

Именно так он и делал. Джобс выводил собеседника из офиса, шел с ним на прогулку и приглашал выпить пива – чтобы решить, тот ли это человек, которого он видит рядом в будущем.

Стив Джобс имел интересную загадку с пивным привкусом для претендентов на работу / Коллаж 24 канала фото freepik и AP

Создаваемая Джобсом ситуация должна была помочь потенциальному работнику раскрыться и расслабиться, выйти из жесткой среды офисного собеседования.

Конечно, Джобс задавал вопросы и традиционные для собеседования, вроде "когда вы в последний раз чего-то достигали", и более непринуждённые, к примеру "что вы делали прошлым летом".

На эти вопросы нет правильных или неправильных ответов, таким образом Стив Джобс просто пытался лучше узнать человека и решить, подходит ли он для работы.

Но как бы там ни было, он все равно искал только лучших из лучших. Учитывая место Apple в мире и нашей жизни сегодня, кажется, собеседования Джобса и его "пивной тест" были достаточно успешным решением.