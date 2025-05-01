И, собственно, как сделать эту проверку, применив правильную технику? 24 Канал со ссылкой на GQ напишет об этом подробно.

Смотрите также Ученые назвали конкретные упражнения, которые надо выполнять для улучшения памяти

В зависимости от вашего возраста, сколько раз надо отжиматься

Отжимания – классическое упражнение, которое все знают. Оно сложное и требует терпения, но вряд ли какое-то другое упражнение является столь же эффективным.

Отжимания задействуют несколько групп мышц одновременно, если вы выполняете их с правильной техникой. А еще это упражнение – крутой тест, чтобы узнать, действительно ли вы в хорошей физической форме.

Большинство из нас, наверное, пытались проверить, сколько отжиманий смогут сделать подряд – или в спортзале, или для развлечения. И большинство из нас сталкивались с суровой реальностью – это количество часто оказывается гораздо меньшим, чем хотелось.

Но это не должно вас разочаровывать – это означает разве то, что всегда есть куда улучшать свой результат. Тем не менее не помешает узнать, сколько отжиманий должен делать человек, чтобы справедливо считать себя в форме.

Отжимания необходимы для проверки нашей физической формы в любом возрасте / Фото freepik

Здесь имеют значение возраст, опыт тренировок, фитнес-цели и текущее физическое состояние. В среднем 20 – 25 отжиманий должны быть достижимыми, хотя и это количество может варьироваться. Исследования же показывают такое целесообразное количество, в зависимости от возраста:

От 17 до 19 лет – от 19 до 34 отжиманий.

От 20 до 29 лет – от 17 до 29.

От 30 до 39 лет – от 13 до 24.

От 40 до 49 лет – от 11 до 20.

От 50 до 59 лет – от 9 до 17.

И от 60 до 65 лет – от 6 до 16 отжиманий.

Допустимы различные вариации при этом. Можно разбить сеанс отжиманий на меньшие блоки или облегчить упражнение, выбрав отжимания на коленях. Более важно, чтобы вы всегда обращали внимание на правильные технику и темп, во избежание травм.

Вы теоретически можете отжиматься каждый день, но разумно было бы планировать тренировки так, чтобы они соответствовали вашим целям и предпочтениям. Не менее важно обратить внимание на правильную осанку. Тело должно работать как единое целое, спина должна оставаться прямой, а центр тела всегда должен быть задействован.