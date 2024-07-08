Слово "пебблинг" происходит из животного мира, а точнее от – пингвинов Генту из Антарктиды. Суть этой практики – дать партнеру почувствовать, что его ценят и любят. Это также касается друзей, семьи и даже коллег, с которыми у вас хорошие отношения.
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Что такое пебблинг и как он работает
Сама практика пебблинга не является новой, но недавно она получила свое такое название и стала вирусной в тиктоке. Суть в том, что вы делаете кому-то небольшие подарки, часто простые и недорогие, чтобы показать, что вы думаете об этом человеке.
Эту практику можно применять лицом к лицу (предлагать кофе, любимый шоколад, поделиться чем-то вкусненьким или проявить немного заботы) или онлайн (отправляя мемы, видео, фото или изображения, чтобы показать, что вы думаете о ком-то).
В пебблинге важна умеренность и символизм / Фото freepik
При этом "пингвин не дарит просто так камни, а посвящает время, чтобы убедиться, что они правильные", как пишет Psychology Today. Это означает, что вы должны тщательно выбирать то, что собираетесь подарить, и убедиться, что оно подходит тому человеку.
И, внимание, здесь нет речи о любовных бомбардировках или о намерении впечатлить дорогими вещами и экстравагантными подарками. Здесь говорится об обмене "мелочами, связанными с моментами, которые вы будете переживать друг с другом, которыми вы можете наслаждаться или просто говорить о них".
Пебблинг начался с отправки мемов как способа связи с людьми. И он действительно может укрепить отношения, потому что это похоже на отправку сообщения: "Я увидел это и подумал о тебе". Чтобы это сработало лучше, важно помнить, что именно нравится человеку, который вас интересует.
То есть чтобы те маленькие интересности, которыми вы делитесь, отражали то, что вы уделяете внимание и чувствуете интерес к человеку. Также стоит проявлять умеренность, чтобы не подавлять собеседника и не создавать завышенных ожиданий. Умеренность является ключевой в этом процессе.