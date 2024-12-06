Татуировки – это личный выбор каждого: кто-то предпочитает изящные, скрытые рисунки, а кто-то – смелые, заметные. Один отец, который имеет сына-подростка, потратил на татуировки и модификации тела 240 000 фунтов стерлингов (более 12 миллионов гривен), проведя под иглой около 2200 часов, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

Стоит внимания Возвращение комфорта и ретро: ключевые тренды уличного стиля для мужчин в 2025 году

У него новая ужасная рождественская татуировка

Джереми Шофилд, более известный как Реми, ранее показал свою самую болезненную татуировку, расположенную на ягодице, и поделился опытом установки "вампирских" зубов. 36-летний канадец, который стал интернет-сенсацией, сейчас на 97% покрыт чернилами после двух сеансов татуировки еженедельно в течение последних семи лет.

Именно тогда, когда подписчики подумали, что у него закончилось полотно, Реми недавно представил массивную, новую и жуткую татуировку на спине.

Ранее Реми уже зарисовал всю спину чернилами, но теперь он добавил Крампуса с высунутым языком. Для тех, кто не знает, Крампус – это злой рождественский персонаж, которого часто называют "злым близнецом" Санта-Клауса.

Считается, что это мифическое существо наказывает непослушных детей. В канун Рождества Крампус бродит с мешком или корзиной, привязанным к спине, готовый забрать непослушных детей, чтобы утопить, съесть или отправить в ад.

От полностью черного до цветного Крампуса на спине, благодаря терпению, любопытству и воображению,

– рассказал мужчина.

Спина мужчины украшена Крампусом / Фото из инстаграма Реми

Социальные сети взорвались реакцией, когда один человек пошутил: "Как раз вовремя к Рождеству".

"Веселого Крампуса!" – подхватил другой.

Третий поклонник воскликнул: "Ого, это удивительно".

"Ого, замечательное дополнение, – заметил другой восторженный подписчик. – Это так замечательно видеть все ваши преобразования! Это как книга, которая пишется, и история просто продолжается и продолжается".

Давний поклонник спросил Реми: "Как вы думаете, вы когда-нибудь напишете об этом в третий раз? Просто интересно. Я знаю, что ты любишь расширять границы".

Реми ответил: "Не эту часть спины, ни, но, скорее всего, мой рукав с розой, о котором я был довольно честным, с тех пор, как начал его создавать".

Смотрите также Что значит Casual Chic и другие непонятные дрескоды, которые вам могут попасться

Ну что же, будем следить за Реми. Подозреваем, ему еще будет нас чем удивить. К слову, вы были вежливыми? К вам сегодня приходил Николай или Крампус?