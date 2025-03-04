А в какой-то момент эти физические ощущения могут превратиться в сложные и повторяющиеся мысли, которые вызывают тревожность. Но есть несколько советов, что способны помочь воспринимать плохие новости хотя бы сознательно и постепенно, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Когда поступают плохие новости – как воспринимать их спокойно

Каждый человек может реагировать несколько по-разному, когда слышит плохие новости, но почти всегда есть первый момент, когда нелегко контролировать реакции организма и мысли, которые это сопровождают. Учитывая это психологи советуют, как усваивать плохие новости, избегая чувства подавленности или чрезмерного напряжения. И еще дают некоторые предложения, как спокойнее пережить время после получения негативной информации.

Сосредоточьтесь на настоящем. Допустим, плохая новость касается какой-то проблемы, над решением которой ваш разум немедленно начинает думать. Но дело в том, что это никак не поможет вам усвоить плохую новость, а наоборот, делает ее еще более сложной. Поэтому когда вы слышите информацию, которую трудно переварить, найдите минутку, чтобы просто восстановить контакт с собой. Чтобы заметить, что вы чувствуете, без необходимости думать о будущем или составлять планы дальше, чем на следующий час или 5 минут.

Допустим, плохая новость касается какой-то проблемы, над решением которой ваш разум немедленно начинает думать. Но дело в том, что это никак не поможет вам усвоить плохую новость, а наоборот, делает ее еще более сложной. Поэтому когда вы слышите информацию, которую трудно переварить, найдите минутку, чтобы просто восстановить контакт с собой. Чтобы заметить, что вы чувствуете, без необходимости думать о будущем или составлять планы дальше, чем на следующий час или 5 минут. Не ищите правильного способа реагирования. В этот момент вы можете думать "я должен быть сильным" или "я должен заплакать", и будете судить о себе по тому, как вы реагируете. Но знайте, что не существует правильного способа реагирования на тяжелые новости, и что каждый реагирует на них по-своему. Поэтому не давите на себя, чтобы действовать каким-то определенным образом.

Есть несколько советов, которые способны помочь воспринимать плохие новости сознательно и постепенно / Фото freepik

Пересказывайте новости в своем темпе. Необязательно делиться новостью, которая вызвала у вас стресс, сразу. Вы можете делать это медленно, в собственном темпе. Прежде чем отправлять сообщения или звонить, найдите минутку, чтобы подумать о том, зачем, кому и когда вы будете рассказывать, а также как это лучше сделать. Это поможет вам переварить информацию спокойно, без угнетения и лишних внешних реакций, которые только добавят эмоциональных трудностей.

Необязательно делиться новостью, которая вызвала у вас стресс, сразу. Вы можете делать это медленно, в собственном темпе. Прежде чем отправлять сообщения или звонить, найдите минутку, чтобы подумать о том, зачем, кому и когда вы будете рассказывать, а также как это лучше сделать. Это поможет вам переварить информацию спокойно, без угнетения и лишних внешних реакций, которые только добавят эмоциональных трудностей. Попросите о помощи. Если вы не чувствуете, что готовы поделиться определенной новостью, вы также можете попросить кого-то другого помочь в этом. Так вы сможете потратить время на собственные эмоции, а не на знакомство с эмоциями других людей.

Если вы не чувствуете, что готовы поделиться определенной новостью, вы также можете попросить кого-то другого помочь в этом. Так вы сможете потратить время на собственные эмоции, а не на знакомство с эмоциями других людей. Избегайте гиперкоммуникации. Мы живем во время, когда привычкой стало гиперкоммуницировать обо всем том, что с нами происходит, например постами в социальных сетях. Это не плохо, но может привести к выгоранию, когда речь о возвращении к какой-то проблеме снова и снова. Поэтому начните с того, что сообщите новость только нескольким людям, прежде чем делать ее слишком публичной.

Мы живем во время, когда привычкой стало гиперкоммуницировать обо всем том, что с нами происходит, например постами в социальных сетях. Это не плохо, но может привести к выгоранию, когда речь о возвращении к какой-то проблеме снова и снова. Поэтому начните с того, что сообщите новость только нескольким людям, прежде чем делать ее слишком публичной. Будьте осторожны с источниками. То есть желательно избегать использования интернета для распространения немедленно какой-то информации, если для нее нет проверенных и четких источников. Это может увеличить путаницу и дискомфорт.

Важно! Этот материал имеет исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научных исследованиях, но если Вам нужны установление диагноза или психологическая консультация, обязательно обратитесь к специалисту.