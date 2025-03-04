А в якийсь момент ці фізичні відчуття можуть перетворитися на складні та повторювані думки, які спричиняють тривожність. Але є кілька порад, що здатні допомогти сприймати погані новини бодай свідомо і поступово, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Коли надходять погані новини – як сприймати їх спокійно

Кожна людина може реагувати дещо по-різному, коли чує погані новини, але майже завжди є перший момент, коли нелегко контролювати реакції організму і думки, які це супроводжують. З огляду на це психологи радять, як засвоювати погані новини, уникаючи почуття пригніченості або надмірної напруги. І ще дають деякі пропозиції, як спокійніше пережити час після отримання негативної інформації.

Зосередьтеся на сьогоденні. Припустимо, погана новина стосується якоїсь проблеми, над розв'язанням якої ваш розум негайно починає думати. Та річ у тім, що це ніяк не допоможе вам засвоїти погану новину, а навпаки, робить її ще складнішою. Тому коли ви чуєте інформацію, яку важко переварити, знайдіть хвилинку, щоб просто відновити контакт із собою. Щоб помітити, що ви відчуваєте, без необхідності думати про майбутнє або складати плани далі, ніж на наступну годину чи 5 хвилин.

Припустимо, погана новина стосується якоїсь проблеми, над розв'язанням якої ваш розум негайно починає думати. Та річ у тім, що це ніяк не допоможе вам засвоїти погану новину, а навпаки, робить її ще складнішою. Тому коли ви чуєте інформацію, яку важко переварити, знайдіть хвилинку, щоб просто відновити контакт із собою. Щоб помітити, що ви відчуваєте, без необхідності думати про майбутнє або складати плани далі, ніж на наступну годину чи 5 хвилин. Не шукайте правильного способу реагування. У цей момент ви можете думати "я повинен бути сильним" або "я повинен заплакати", і будете судити про себе по тому, як ви реагуєте. Але знайте, що не існує правильного способу реагування на важкі новини, і що кожен реагує на них по-своєму. Тому не тисніть на себе, щоб діяти у якийсь певний спосіб.

Є кілька порад, що здатні допомогти сприймати погані новини свідомо і поступово / Фото freepik

Переповідайте новини у своєму темпі. Не обов'язково ділитися новиною, яка викликала у вас стрес, одразу. Ви можете робити це повільно, у власному темпі. Перш ніж надсилати повідомлення чи дзвонити, знайдіть хвилинку, щоб подумати про те, навіщо, кому і коли ви будете розповідати, а також як це краще зробити. Це допоможе вам переварити інформацію спокійно, без пригнічення і зайвих зовнішніх реакцій, які лише додадуть емоційних труднощів.

Не обов'язково ділитися новиною, яка викликала у вас стрес, одразу. Ви можете робити це повільно, у власному темпі. Перш ніж надсилати повідомлення чи дзвонити, знайдіть хвилинку, щоб подумати про те, навіщо, кому і коли ви будете розповідати, а також як це краще зробити. Це допоможе вам переварити інформацію спокійно, без пригнічення і зайвих зовнішніх реакцій, які лише додадуть емоційних труднощів. Попросіть про допомогу. Якщо ви не відчуваєте, що готові поділитися певною новиною, ви також можете попросити когось іншого допомогти у цьому. Так ви зможете витратити час на власні емоції, а не на знайомство з емоціями інших людей.

Якщо ви не відчуваєте, що готові поділитися певною новиною, ви також можете попросити когось іншого допомогти у цьому. Так ви зможете витратити час на власні емоції, а не на знайомство з емоціями інших людей. Уникайте гіперкомунікації. Ми живемо в час, коли звичкою стало гіперкомунікувати про все те, що з нами відбувається, наприклад постами у соціальних мережах. Це не є погано, але може призвести до вигорання, коли мовиться про повернення до якоїсь проблеми знову і знову. Тому почніть з того, що повідомте новину лише кільком людям, перш ніж робити її надто публічною.

Ми живемо в час, коли звичкою стало гіперкомунікувати про все те, що з нами відбувається, наприклад постами у соціальних мережах. Це не є погано, але може призвести до вигорання, коли мовиться про повернення до якоїсь проблеми знову і знову. Тому почніть з того, що повідомте новину лише кільком людям, перш ніж робити її надто публічною. Будьте обережні з джерелами. Тобто бажано уникати використання інтернету для розповсюдження негайно якоїсь інформації, якщо для неї нема перевірених і чітких джерел. Це може збільшити плутанину і дискомфорт.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або психологічна консультація, обов’язково зверніться до фахівця.