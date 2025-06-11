Тож якщо саме у вас день починається з бурчання в шлунку, треба зрозуміти причини. Бо тут може бути й поганий сон, і неправильне харчування, і ще кілька факторів – 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Ось 7 причин, чому ваше тіло просить їжі з самісінького ранку

Чому ми прокидаємося голодними? Науковці виокремлюють декілька причин, але не всі вони є проблемою. І щоб зрозуміти, чи варто саме вам щось робити з цією ситуацію, у ній спершу варто розібратися.

Ви не наїлися ввечері. Ваша вечеря могла бути занадто легкою, ви могли її пропустити – відповідно, ваше тіло вичерпало запаси енергії за ніч. А в такому випадку організм виділяє гормони голоду, як-от грелін, що можуть спричиняти напад голоду вранці.

Ваша вечеря могла бути занадто легкою, ви могли її пропустити – відповідно, ваше тіло вичерпало запаси енергії за ніч. А в такому випадку організм виділяє гормони голоду, як-от грелін, що можуть спричиняти напад голоду вранці. У вашій вечері було забагато цукру. Їжа з високим вмістом вуглеводів, зокрема цукру, може спричинити швидке підвищення рівня глюкози в крові, а потім різке його падіння. Це може порушити сон або змусити організм відчувати голод після пробудження.

Їжа з високим вмістом вуглеводів, зокрема цукру, може спричинити швидке підвищення рівня глюкози в крові, а потім різке його падіння. Це може порушити сон або змусити організм відчувати голод після пробудження. Ви повечеряли зарано. Якщо ви їсте о 18, але лягаєте опівночі – це створює період тривалого нічного голодування, яке може призвести до зниження енергії вранці. Тоді бодай розгляньте можливість вживання невеликої білкової закуски перед сном.

Якщо у вас день починається з бурчання в шлунку, треба розуміти причини / Фото freepik