Как распознать токсичных людей среди близких? Эксперт из тиктока olegresult советует обратить внимание на 3 типа поведения, которые могут разрушить ваш эмоциональный баланс. 24 Канал рассказывает подробнее.

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Эти 3 типа друзей тянут вас на дно: как их распознать

Энергетические вампиры скрываются и среди друзей. Возможно, даже чаще именно среди них. И хотя они выглядят обычными людьми, их действия постепенно подтачивают вашу самооценку и жизненные силы. Вот эти 3 типа друзей, которых следует избегать.

Насмешливые критиканы. Они всегда найдут, к чему придраться. Ваши успехи для них незначительные, о чем они никогда не забудут упомянуть, а ваши неудачи они с удовольствием подчеркивают. Даже шутки таких "друзей" часто насмешливые.

Они всегда найдут, к чему придраться. Ваши успехи для них незначительные, о чем они никогда не забудут упомянуть, а ваши неудачи они с удовольствием подчеркивают. Даже шутки таких "друзей" часто насмешливые. Корыстные заскакиватели. Это те люди, кому вы нужны только ради выгоды и только тогда, когда они из вас эту выгоду могут вытянуть. Они звонят, когда что-то надо, заскакивают и хватают это, а потом сразу исчезают. Они похожи на манипуляторов, которые рассматривают вас только как ресурс.

Это те люди, кому вы нужны только ради выгоды и только тогда, когда они из вас эту выгоду могут вытянуть. Они звонят, когда что-то надо, заскакивают и хватают это, а потом сразу исчезают. Они похожи на манипуляторов, которые рассматривают вас только как ресурс. Жалобщики и обвинители. Они буквально превращают вашу жизнь в свалку своих проблем, часами рассказывают, как несправедлив мир и как их никто не понимает. Примечательно, что сами они не делают никаких шагов, чтобы что-то изменить. А ваша энергия тем временем утекает, оставляя лишь истощение после выслушивания бесконечных жалоб.

Вот этих токсичных друзей лучше вычеркнуть из жизни: смотрите видео olegresult

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Поэтому знайте об этих "друзьях" и не забывайте, что ваше окружение должно подпитывать вас энергией, а не забирать ее. Так что лучше избегать токсичных людей, которые мешают вашему развитию, и оставить место для тех, кто действительно вас ценит.