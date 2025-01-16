Имеет ли дружба "срок годности": вот что говорит эксперт по отношениям

Некоторые дружеские отношения могут длиться больше, другие меньше, это жизнь. Но мысль о том, что наша дружба с кем-то может иметь "срок годности", несколько задевает за живое.

Ведь больно думать, что важные для нас люди могут быть рядом ограниченный промежуток времени. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает об этом подробнее.

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Дружба и ее "срок годности": что следует понимать

Как говорит эксперт по отношениям Сюзанна Деггс-Уайт, дружба может иметь "срок годности", и это гораздо более нормально, чем мы можем себе представить. Почему это так?

Отношения с нашими друзьями обычно возникают по 3 причинам:

близость,

общие интересы

и пребывание на одном жизненном этапе.

Именно это формирует связи между взрослыми. Но, как и все остальное, все это может меняться с годами и даже месяцами.

Эксперт объяснила, почему дружба на самом деле имеет "срок годности" / Фото freepik

Из-за переездов возникает дистанция, мы меньше общаемся. Или мы все еще находимся на том же этапе жизни, а друзья уже перешли на другой. Это может произойти, например, когда кто-то создал семьи, а кто-то – нет. То есть исчезают те вещи, которые нас объединяли.

Все это признаки того, что "срок годности" приближается к концу:

если мы видим, что разговоры становятся все реже и реже,

что у нас нет времени быть вместе, даже если мы этого хотим,

и что уже не так много вещей нас объединяют.

Однако мы можем оказаться и в другой ситуации, когда намного понятнее, что дружба рано или поздно закончится:

это когда нет равенства между сторонами,

или когда есть ощущение обязанности проводить время с этим человеком.

Проще говоря, когда отсутствие баланса делает отношения невозможными.