И тут возникают вопросы – а о чем именно работники врут чаще всего? И для чего они это делают? 24 Канал со ссылкой на Express рассказывает подробнее.

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Почему люди обманывают руководителей и о чем врут чаще всего

Опрос среди 2000 работающих взрослых показал, что аж пятая часть регулярно придумывает небылицы для своего руководителя. Больше всего врут, чтобы:

скрыть причины опоздания,

о своей занятости,

о своем спокойствии,

и чтобы выкрутиться на больничном.

Впрочем, согласно исследованию, больше всего люди врут о том, как они себя чувствуют.

Опрос 2000 взрослых, которые имеют работу, показал интересные данные по лжи / Фото freepik

Примечательно, что 16% из числа опрошенных любителей попридумывать были уличены во лжи. И, как следствие, получили устное или письменное предупреждение. А 2 из 10 потеряли работу.

Исследование также выявило, что те, кто врет работодателю, делают это в среднем раз в неделю. Среди прочего:

о своем местонахождении,

и о том, почему они пропустили дедлайн.

Ко лжи люди прибегают, чтобы избежать неприятностей и в надежде облегчить себе жизнь на работе.

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При этом многие работники считают, что их коллеги в команде врут руководителю еще чаще. И почти половина опрошенных согласились, что все работники говорят "белую" (якобы безвредную) ложь.