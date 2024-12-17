И тут возникают вопросы – а о чем именно работники врут чаще всего? И для чего они это делают? 24 Канал со ссылкой на Express рассказывает подробнее.
Смотрите также Осознанное безначальство – средство против стресса: что это за новый способ работы поколения зумеров
Почему люди обманывают руководителей и о чем врут чаще всего
Опрос среди 2000 работающих взрослых показал, что аж пятая часть регулярно придумывает небылицы для своего руководителя. Больше всего врут, чтобы:
- скрыть причины опоздания,
- о своей занятости,
- о своем спокойствии,
- и чтобы выкрутиться на больничном.
Впрочем, согласно исследованию, больше всего люди врут о том, как они себя чувствуют.
Опрос 2000 взрослых, которые имеют работу, показал интересные данные по лжи / Фото freepik
Исследование также выявило, что те, кто врет работодателю, делают это в среднем раз в неделю. Среди прочего:
- о своем местонахождении,
- и о том, почему они пропустили дедлайн.
Ко лжи люди прибегают, чтобы избежать неприятностей и в надежде облегчить себе жизнь на работе.
Для настроения Взлеты, падения, подводные камни: гороскоп для мужчин на 2025 год в бизнесе, работе и карьере
При этом многие работники считают, что их коллеги в команде врут руководителю еще чаще. И почти половина опрошенных согласились, что все работники говорят "белую" (якобы безвредную) ложь.