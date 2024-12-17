І тут виникають питання – а про що саме працівники брешуть найчастіше? І для чого вони це роблять? 24 Канал із посиланням на Express розповідає докладніше.

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Чому люди обманюють керівників і про що брешуть найчастіше

Опитування серед 2000 працюючих дорослих показало, що аж п'ята частина регулярно вигадує небилиці для свого керівника. Найбільше брешуть, щоб:

приховати причини запізнення,

про свою зайнятість,

про свій спокій,

і щоб викрутитися на лікарняному.

Утім, згідно з дослідженням, найбільше люди брешуть про те, як вони себе почувають.

Опитування 2000 дорослих, які мають роботу, показало цікаві дані щодо брехні / Фото freepik

Примітно, що 16% з-посеред опитаних любителів повигадувати були викриті на брехні. І, як наслідок, мали усне або письмове попередження. А 2 з 10 втратили роботу.

Дослідження також виявило, що ті, хто бреше роботодавцю, роблять це в середньому раз на тиждень. Серед іншого:

про своє місцеперебування,

і про те, чому вони пропустили дедлайн.

До брехні люди вдаються, щоб уникнути неприємностей і в надії полегшити собі життя на роботі.

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При цьому багато працівників вважають, що їхні колеги у команді брешуть керівнику ще частіше. І майже половина опитаних погодилися, що всі працівники говорять "білу" (нібито нешкідливу) брехню.