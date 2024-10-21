А сейчас мы переживаем те же вопросы уверенности и спрашиваем себя спрашиваем себя "кто я?" уже в 30. Почему же так? Ответ имеет Тамми Миллер, терапевт и автор книги "Терапия в мягкой обложке", пишет Man of Many.

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Когда и почему возникает кризис среднего возраста

В ранние годы наша жизнь четко расписана: школа, университет, первая работа. А потом начинается "взросление". Мы начинаем карьеру, вчитываемся в счета и составляем бюджет, формируем долгосрочные отношения с прицелом на брак или детей.

Мы можем увидеть первые случаи смерти от старости наших близких. Что заставляет задаваться вопросом: "Проживу ли я такую жизнь, которой смогу гордиться на смертном одре, если буду идти по пути, на который ступил?"

Кризис же среднего возраста связан с неопределенностью, которая возникает в момент перехода:

От движения по течению, когда мы делаем то, что делают все наши сверстники;

К необходимости самообеспечения и формирования собственной идентичности через решения, которые мы принимаем.

Мы сомневаемся, на правильном ли мы пути. Часто сравниваем наши достижения и направление движения с достижениями наших друзей – и чувствуем себя плохо, когда они достигают чего-то, чего мы еще не достигли. И, что самое важное, мы ставим под сомнение наши ценности. А поскольку мир стал куда более динамичным, все это происходит уже в наши 30.

В ранние годы наша жизнь четко расписана, а потом начинается "взросление" / Фото benzoix@freepik

Ценности и удовольствия

Ценности помогают нам определить, что является самым важным в нашей жизни, и влияют на принятие решений, часто давая нам цель в жизни. Это принципы, по которым мы живем, и мы чувствуем себя лучше, когда остаемся максимально верными им.

Это, к примеру, амбиции к успеху, преданность работе, исследования нового, или же беззаботность и веселье, и многое другое. Но они начинают меняться, когда мы растем и узнаем, как мир работает.

И именно тогда мы можем чувствовать определенный дискомфорт. Ощущение потребности изменить приоритеты может создать трения – особенно если то, что мы чувствуем, не согласуется с тем, что мы делаем.

Например, когда мы были моложе, то могли ценить силу, потому что это прививали нам родители. Но теперь мы выросли, и почувствовали потребность поставить на первое место гармонию.

Или, возможно, вы ценили верность, когда вам было 20 лет. Но сейчас понимаете, что она тянет вас на дно, и на ее месте хотели бы видеть свободу.

Во всем этом, естественно, трудно сориентироваться. Трудно менять группы, в которых мы находимся, или убеждения, которых мы всегда придерживались. Ведь мы, по сути, меняем свою идентичность.

Наши ценности начинают меняться, когда мы растем и узнаем, как мир работает / Фото freepik

Самооценка против кризиса идентичности

Определение ценностей, которые больше всего резонируют с нами, может помочь нам сосредоточиться на том, чего мы больше всего хотим в жизни, и уменьшить влияние кризиса. Ключ в улучшении самооценки – того, как мы воспринимаем себя в мире, и как мы думаем о себе как о целостной личности.

Люди с положительной самооценкой гордятся своими поступками и внешностью, считают, что они способны достигать своих целей, и верят, что они достойные и привлекательные люди.

Люди с низкой или заниженной самооценкой думают наоборот – что они не достигнут, не достойны, не интересны и так далее.

Самооценка формируется как из внутренних, так и из внешних факторов, и на нее легко влияет наше восприятие того, как другие оценивают нас. Вот почему важно работать над своей внутренней самооценкой и менять приоритеты по мере того, как мы проходим через жизненные изменения.

Чтобы при изменении чего-то внешнего наша самооценка не была слишком скомпрометирована. Потому что когда мы довольны тем, кем мы являемся, и живем по своим ценностям, достижения других людей по сравнению с нашими собственными будут влиять на нас гораздо меньше.

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Дуга счастья

Профессор Скотт Хэлловей придумал термин "дуга счастья", чтобы продемонстрировать, как мы чувствуем себя в течение жизни. Мы самые счастливые в молодости, потом наше счастье падает в 25 – 45 лет, а затем снова неуклонно растет. Во многом благодаря тем сложным этапам, которые нам приходится преодолевать.

Кризис среднего возраста – это тяжелый период, который мы все должны пройти, и уже раньше, чем нам исполнится 50. И который становится легче, когда мы проходим его с правильными людьми рядом, живя согласно нашим ценностям как можно лучше.

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