Например, неприязнь к спортивной команде другого человека или его пищевым предпочтениям, ужасный выбор одежды или чрезмерное использование смайликов. 24 Канал благодаря Daily Star расскажет подробнее.
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Британское исследование показало невероятные причины, из-за которых люди разрушают свои пары
Среди причин разрыва отношений британцы называли другой знак Зодиака, фразу "дело не в тебе, а во мне", и даже слишком сильный храп. Этот опрос провела компания Freely среди 2000 взрослых, которые когда-то были в паре.
7 из 10 опрошенных ответили, что разрыв с любимым человеком – одно из самых нервных событий в жизни. 55% людей при этом остаются в отношениях дольше, чем нужно, надеясь, что половинка изменится, или просто не хотят обидеть чувства другого человека.
81% опрошенных поощряли свою пару сообщить "плохую новость" с глазу на глаз. А каждый 10 признался, что хотел бы преследовать человека, с которым намеревался расстаться, как призрак.
Среди причин разрыва отношений британцы называли другой знак Зодиака и надоедливый смех / Фото stefamerpik@freepik
Но самое интересное, какие чаще всего люди называли причины разрыва. Или это то, что, как они считают, стало поводом к расставанию. Вот что в топе того, что люди говорят (себе, партнерам или опроснику), когда заканчивают отношения:
- "Дело не в тебе, а во мне".
- "Я не готов к серьезным отношениям".
- "Мы живем слишком далеко друг от друга".
- "Я заслуживаю кого-то лучшего".
- "Мне нужно сосредоточиться на карьере".
- "Я еще не расстался с бывшей".
- "У него плохая гигиена".
- "У него ужасный стиль одежды".
- "У нас разные знаки Зодиака, поэтому у нас ничего не получится".
- "Мне не нравится его вкус в еде".
- "Он использует слишком много смайликов в сообщениях".
- "У меня аллергия на его домашнего любимца".
- "У него надоедливый смех".
- "Ему не нравится моя любимая спортивная команда".
- "Мне не нравятся, что он смотрит по телевизору".