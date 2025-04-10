Например, неприязнь к спортивной команде другого человека или его пищевым предпочтениям, ужасный выбор одежды или чрезмерное использование смайликов. 24 Канал благодаря Daily Star расскажет подробнее.

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Британское исследование показало невероятные причины, из-за которых люди разрушают свои пары

Среди причин разрыва отношений британцы называли другой знак Зодиака, фразу "дело не в тебе, а во мне", и даже слишком сильный храп. Этот опрос провела компания Freely среди 2000 взрослых, которые когда-то были в паре.

7 из 10 опрошенных ответили, что разрыв с любимым человеком – одно из самых нервных событий в жизни. 55% людей при этом остаются в отношениях дольше, чем нужно, надеясь, что половинка изменится, или просто не хотят обидеть чувства другого человека.

81% опрошенных поощряли свою пару сообщить "плохую новость" с глазу на глаз. А каждый 10 признался, что хотел бы преследовать человека, с которым намеревался расстаться, как призрак.

Среди причин разрыва отношений британцы называли другой знак Зодиака и надоедливый смех / Фото stefamerpik@freepik

Но самое интересное, какие чаще всего люди называли причины разрыва. Или это то, что, как они считают, стало поводом к расставанию. Вот что в топе того, что люди говорят (себе, партнерам или опроснику), когда заканчивают отношения: