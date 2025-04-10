Як-от неприязнь до спортивної команди іншої людини або її харчових уподобань, жахливий вибір одягу або надмірне використання смайликів. 24 Канал завдяки Daily Star розповість докладніше.

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Британське дослідження показало неймовірні причини, через які люди руйнують свої пари

Серед причин розриву стосунків британці називали інший знак Зодіаку, фразу "справа не в тобі, а в мені", й навіть надто сильне хропіння. Це опитування провела компанія Freely серед 2000 дорослих, які колись були у парі.

7 із 10 опитаних відповіли, що розрив з коханою людиною – одна з найбільш нервових подій у житті. 55% людей при цьому залишаються у стосунках довше, ніж потрібно, сподіваючись, що половинка зміниться, або просто не хочуть образити почуття іншої людини.

81% опитуваних заохочували свою пару повідомити "погану новину" віч-на-віч. А кожен 10 зізнався, що хотів би переслідувати людину, з якою мав намір розлучитися, як привид.

Серед причин розриву стосунків британці називали інший знак Зодіаку та набридливий сміх / Фото stefamerpik@freepik

Але найцікавіше, які найчастіше люди називали причини розриву. Або це те, що, як вони вважають, стало приводом до розставання. Ось що у топі того, що люди кажуть (собі, партнерам чи опитувальнику), коли закінчують стосунки: