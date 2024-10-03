Как избавиться от жира на животе: советы для мужчин

С помощью определенных видов спорта и некоторых корректировок в питании можно избавиться от жира на животе. Который, как известно, является худшим кошмаром любого спортсмена.

При этом мы часто говорим о мышечной массе или выносливости, но забываем сосредоточить усилия на жире на животе. Ведь нам кажется, пишет GQ, что от него труднее всего избавиться. Но действительно ли это так?

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Почему мы накапливаем больше жира на животе

Прежде всего обратим внимание на то, какие типы жира у нас есть: это подкожный жир, расположенный по всему телу, и висцеральный, который прячется за прессом и обволакивает внутренние органы.

Экзистенциальный вопрос, как избавиться от жира на животе, приходит в голову почти каждому мужчине. При этом окружность талии более 100 сантиметров считают признаком абдоминального ожирения. Почему же жир концентрируется именно в зоне живота?

Во-первых, потому что это зона, богата на адипоциты – клетки, которые распределены по всему телу, но в большей концентрации в животе, где они хранят энергию в форме жира.

– клетки, которые распределены по всему телу, но в большей концентрации в животе, где они хранят энергию в форме жира. Во-вторых, живот является плохо васкуляризированной зоной (там меньше сосудов). А жир зависит от крови, которая транспортирует жирные кислоты, которые выделяют адипоциты, к мышцам.

Как быстро избавиться от жира на животе

Чудодейственного решения нет, но есть два ключевых момента, чтобы достичь плоского живота:

Уменьшить потребление сахара , особенно рафинированного, который откладывается в организме в форме жира.

, особенно рафинированного, который откладывается в организме в форме жира. Увеличить кровоток, чтобы эффективнее транспортировать жир к мышцам, где он будет сжигаться.

Да, но только если бегать с высокой интенсивностью. И ключевым моментом является регулярность: минимум 2 занятия по 45 минут в неделю, чтобы запустить липолиз – использование жира как источника энергии.

Нам кажется, что от жира на животе труднее всего избавиться – но действительно ли это так? / Коллаж 24 Канала фото freepik

Какая диета лучше всего подходит против жира на животе

Вот основные этапы диеты для сжигания жира на животе:

Сократите потребление сахара. При уменьшении количество углеводов организм использует их запасы, что помогает терять жир.

При уменьшении количество углеводов организм использует их запасы, что помогает терять жир. Отдавайте предпочтение белку. Увеличение потребления рыбы, курицы, бобовых помогает чувствовать себя сытым и способствует наращиванию мышечной массы, что в свою очередь стимулирует сжигание жира.

Увеличение потребления рыбы, курицы, бобовых помогает чувствовать себя сытым и способствует наращиванию мышечной массы, что в свою очередь стимулирует сжигание жира. Сосредоточьтесь на клетчатке. Овощи, фрукты и цельные зерна регулируют аппетит и улучшают пищеварение, помогая при этом похудеть в районе живота. Только ограничьте сырые овощи, потому что они могут бродить в кишечнике, вызывая вздутие.

Овощи, фрукты и цельные зерна регулируют аппетит и улучшают пищеварение, помогая при этом похудеть в районе живота. Только ограничьте сырые овощи, потому что они могут бродить в кишечнике, вызывая вздутие. Следите за сочетаниями. Избегайте определенных комбинаций продуктов, таких как крупы, мясо и молоко. Эти продукты требуют различных процессов пищеварения и перегружают пищеварительную систему.

Избегайте определенных комбинаций продуктов, таких как крупы, мясо и молоко. Эти продукты требуют различных процессов пищеварения и перегружают пищеварительную систему. Пейте достаточно воды. Полноценное увлажнение помогает выводить токсины и способствует здоровому метаболизму. Не менее 2 литров в день, со стаканом воды за 10 – 15 минут до первого приема пищи, чтобы подготовиться к ее усвоению.

Полноценное увлажнение помогает выводить токсины и способствует здоровому метаболизму. Не менее 2 литров в день, со стаканом воды за 10 – 15 минут до первого приема пищи, чтобы подготовиться к ее усвоению. Ограничьте алкоголь. Пейте в меру, иначе печень, перенасыщенная алкоголем, превратит избыток сахара в жир прямо в области живота.

Идеальная схема для избавления от жира на животе

Выполняйте эти 4 упражнения, каждое из которых длится 1 минуту, всего от 20 до 40 минут, 3 раза в неделю. И не отдыхайте между циклами.

Упражнение 1: приседания . Пятки опущены, колени разведены. Это прорабатывает бедра и ягодицы – 2 большие группы мышц, которые потребляют много энергии.

. Пятки опущены, колени разведены. Это прорабатывает бедра и ягодицы – 2 большие группы мышц, которые потребляют много энергии. Упражнение 2: отжимания . На коленях или стоя. Опустите грудь на пол и поднимитесь с прямыми руками, таз выгнут вверх.

. На коленях или стоя. Опустите грудь на пол и поднимитесь с прямыми руками, таз выгнут вверх. Упражнение 3: планка . На локтях, расставив ноги на ширине бедер, втяните пупок. Это приведет в тонус поперечную мышцу.

. На локтях, расставив ноги на ширине бедер, втяните пупок. Это приведет в тонус поперечную мышцу. Упражнение 4: прыжки на скакалке. Если у вас нет скакалки, замените ее на домкраты для прыжков.

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