Эта мышца расположена на задней части плеча, она нужна для разгибания локтя и существенно влияет на силу руки и ее внешний вид. Интегрируя в свою тренировку упражнения на трицепс, пишет GQ, вы сможете сформировать рельефные руки.
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Тренировка трицепсов с гантелей
Тренировка трицепсов с гантелей имеет преимущества. В отличие от тренажеров или штанги, гантели предлагают более широкий диапазон движений, что позволяет более точно и эффективно сокращать трицепсы, обеспечивая сбалансированный рост мышц.
Кроме того, использование гантелей активирует стабилизирующие мышцы, повышая общую силу и координацию рук. Добавление гантелей в тренировку на трицепс может привести к заметному увеличению мышц и улучшению функциональной силы.
Интегрируя в свою тренировку упражнения на трицепс, вы сможете сформировать рельефные руки / Фото freepik
Вот замечательный набор из 3 таких упражнений на трицепс с одной гантелей:
- Разгибание лежа с гантелей. Лежа на скамье и держа одну гантель обеими руками, поднимайте вес над грудью и медленно опускайте ее за головой. Это движение заставляет трицепсы интенсивно работать по всему диапазону движения, усиливая активацию и развитие мышц и обеспечивая сбалансированную силу и симметрию.
- Разгибание трицепса с гантелей в одной руке. Это мощное упражнение максимально задействует трицепс. Держа гантель одной рукой, вытягивайте руку над головой и медленно опускайте вес за голову, а затем возвращайте ее в исходное положение. Это движение фокусируется на рельефе и силе мышц, улучшает фокус и контроль, помогает исправить мышечный дисбаланс.
- Жим гантели на трицепс. Это отличный способ отточить силу и рельефность трицепса. Держа гантель в одной руке, слегка наклонитесь вперед и поддерживайте туловище противоположной рукой на скамейке или колене. Вытяните гантель назад и вверх, полностью сокращая трицепс, затем вернитесь в исходное положение. Это движение позволяет сконцентрироваться на каждом трицепсе отдельно, обеспечивая сбалансированное развитие мышц.