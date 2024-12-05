Осознанное безначальство – средство от стресса: что это за новый способ работы поколения зумеров

Поколение зумеров переосмысливает понятие успеха на рабочем месте. Они не хотят брать на себя стрессовых управленческих обязанностей, только экспертизу и баланс.

Это феномен сознательного отказа от руководства – или осознанное безначальство. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Поколение зумеров выбрало осознанное безначальство: что это такое

Было время, когда получить работу менеджера было самым высоким карьерным достижением. Это было не просто повышение, а символ – человек становился более уважаемым с новыми обязанностями и командой, которой можно управлять.

Но со сменой поколений меняются и цели. Сегодня поколение зумеров, похоже, уклоняется от этой некогда вожделенной роли. И это далеко не просто модный тренд, а отражение глубоких изменений в наших отношениях с работой.

По опросу сентября 2024 года от Robert Walters:

Более половины (52%) молодых специалистов в возрасте до 30 лет не стремятся стать руководителями.

А 16% вообще категорически отказываются от любой работы, которая предусматривает управление командой.

поколение это отказывается от старой профессиональной модели, где единственным путем к успеху было восхождение по иерархической лестнице. И причин этому много, но выделяется одна: менеджмент воспринимается как источник сильного стресса, личностных жертв и нагрузки, непропорциональной вознаграждению.

Для многих проще, разумнее и полезнее оставаться на оперативной работе, с четкими задачами, графиком, но с большей личной свободой.

Зумеры выросли со смартфонами и вышли на рынок труда в разгар пандемии, так что они смотрят на мир иначе. Их приоритеты – баланс между личным и профессиональным, реализация на работе и свободная от давления среда. В этот контекст работа менеджера не вписывается.

Сегодня поколение зумеров, кажется, уклоняется от некогда вожделенной роли руководителя / Фото pressfoto@freepik

Пандемия Covid-19 перевернула представление о времени, производительность и ценности. Многие люди заново открыли для себя важность замедления темпа жизни, наслаждения от общения с близкими и нахождения смысла в том, что они делают. Это теперь отражается на их подходе к работе.

Более того, для зумеров умение быть хорошим менеджером больше не измеряется способностью отдавать приказы или управлять командой. Важными являются экспертиза, умение слушать и смирение. Согласно отчету Terra Nova:

43% людей в возрасте 18 – 29 лет выполняют решения своего руководства только тогда, когда считают их рациональными и понятными. Они требуют лидерства, основанного на компетентности, а не на статусе.

В результате корпоративная культура медленно, но уверенно эволюционирует к менее вертикальной и более коллаборативной. А роль традиционного менеджера заменяется новым типом лидера – наставником и партнером.

при этом не означает полный отказ от власти, но ставит под сомнение ее легитимность. Просто занимать высокую позицию в иерархии – недостаточно, чтобы вызвать уважение. Его нужно заслужить, в частности опытом и компетентностью.Вот почемумолодых людей, опрошенных Robert Walters, предпочитают развивать свой личный опыт, а не управлять командой.

Для работодателей это является серьезным вызовом. Потому что если молодые таланты отказываются управлять, кто возьмет на себя эти обязанности? Ответ может заключаться в полном переосмыслении руководящих должностей. Ведь осознанное безначальство – это не побег, а именно приглашение переосмыслить, что значит быть лидером в XXI веке.

Осознанное безначальство – это не конец лидерства, а начало новой эры.