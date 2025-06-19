Чому б не спробувати дбати про свій вигляд за зразком зіркового актора? Як це робити, розповість докладно 24 Канал із посиланням на GQ.
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Поради від Пола Мескаля, як створити привабливий образ сучасного чоловіка
Пол Мескаль славиться сексуальними й розслабленими образами, доповненими ретро-елементами та деталями, які грають з різними баченнями маскулінності. Для створення свого стильового іміджу Мескаль застосовує 3 хитрощі.
Показувати шкіру, але тільки трохи.
- Це може бути дуже сексуально, якщо не переборщити до вульгарного і позбавленого смаку. Пол створює ідеальний баланс і обирає елементи, які показують лише трохи, акуратно граючи з пропорціями.
- У його стилі багато молодості та свіжості, але також є класичні та елегантні елементи. Плюс актор добре розуміє, де можна розширити межі з дуже короткими шортами, а де потрібно бути серйозним.
Сучасний чоловічий образ зіркового актора Пола Мескаля / Фото зі сторінки paulmescalpics
Носити те, що подобається.
- Мескаль одягається для себе, має чіткий стиль і носить те, що йому подобається і пасує. Ми ніколи не побачимо актора в образі, не відповідному до його особистості та уподобань. З цим він створює образи впевнені та цілковито комфортні.
- Секрет у тому, щоб знати себе. Тобто знати, що вам подобається, і не піддаватися впливу інших. Звісно, нема проблеми в тому, щоб пробувати нові тенденції, і Мескаль це також робить, але лише ті, які йому дійсно подобаються, і які добре доповнюють його стиль.
Розслаблений, елегантний та сексуальний стиль Пола Мескаля / Фото зі сторінки gqsports
Цілеспрямовано і послідовно доглядати за собою.
- Рішення щодо зачіски, стилю бороди та вусів або ідеального гоління тощо – всі вони можуть повністю змінити ваш вигляд. Мескаль от носить довгу зачіску, чудову з його кучерявим волоссям, а також короткі бороду та вуса, які найкраще пасують його обличчю.
- Тож і вам слід подбати, щоб ваші зачіска і борода стали правильним вибором щодо стилю. Щоб вони робили вас набагато привабливішим, а не навпаки.