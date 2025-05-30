В лунном календаре 24 Канал расскажет как об удачных, так и о неудачных днях для рыбалки в июне. Не игнорируйте их, если хотите вернуться домой с щедрым уловом!

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Влияние фаз Луны на рыбалку

Календарь рыбака формируется с помощью фаз Луны. Именно они позволят определить, в какие дни рыба будет клевать, а какие дни лучше посвятить другим занятиям.

Фазы Луны в июне:

1 – 2 июня: Луна убывает.

3 – 10 июня: Луна растет.

11 июня: Полнолуние.

12 – 24 июня: Луна убывает.

25 июня: Новолуние.

26 – 30 июня: Луна растет.

Растущая Луна. В этот период активность рыбы возрастает. Особенно – в середине цикла (ориентировочно 5 – 8 и 27 – 30 июня). В эти дни рыба активно питается, а это однозначно положительно влияет на успешный клев.

Убывающая Луна. В эти дни клев будет стабильным. Особенно это касается первых дней полнолуния – с 12 по 18 июня, а также перед самым новолунием – с 20 по 24 июня.

Полнолуние. В этот день рыба уже не такая активная. В то же время возможен клев хищников, к примеру, сомов.

Новолуние. Этот день считается наименее благоприятным, если вы хотите успешной рыбалки. Тогда рыба максимально осторожна и менее активна.



Выбирайтесь на рыбалку с учетом лунного календаря / Фото prostooleh

Благоприятные дни для рыбалки

1 – 4 июня. В эти дни рыба активна. Особенно это касается мирных видов – лещей, карасей, карпов. Также есть шанс поймать щуку и окуня.

5 – 6 июня. Также будет наблюдаться активность рыбы. Особенно это актуально утром и вечером. Хорошо будут клевать как окунь, так и судак.

14, 16 – 18 июня. Вас будет ожидать стабильный клев. Можно будет брать спиннинг и идти ловить хищников.

15 июня. Стоит ожидать стабильный клев. Особенно это касается как окуней, так и судака.

27 июня. Еще один хороший день для того, чтобы ловить мирную рыбу. На крючок могут попасться карась и карп.

28 – 30 июня. В эти дни рыба будет активна. Если хотите поймать карпа, леща или щуку – вперед!

Неблагоприятные дни для рыбалки

7, 13, 19 – 21 июня. В эти дни фазы Луны переходные, а также будет наблюдаться нестабильное атмосферное давление. И это может несколько снизить активность рыбы. Поэтому, клев будет нестабильным, а водные обитатели будут вести себя крайне осторожно.

8 – 12 июня. Особенно неудачным днем для рыбалки будет 11 июня. Тогда рыба становится максимально пассивной.

22 – 26 июня. Худшим днем для рыбалки считают 25 июня. Будьте готовы, что рыба будет прятаться и почти не будет питаться. Поэтому, ожидать хотя бы какого-то результата не стоит.

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Когда будете выбираться на рыбалку в июне – обязательно загляните в лунный календарь. Он позволит вам ориентироваться в том, стоит ли ожидать удачного улова.