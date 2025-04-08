Расписанный вручную в стиле Пикассо Porsche 911 продали в Нидерландах, и вот за сколько

Этот автомобиль Porsche 911 – не просто дорогая и красивая машина. Это арт-кар, расписанный полностью вручную в стиле Пабло Пикассо, что делает модель единственной в своем роде.

То есть, да, Porsche 911 GT3 сами по себе являются сенсационными машинами, но некоторые выделяются еще больше. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Porsche 911 GT3 – сублимация художественного и автомобильного искусства

Уникальный экземпляр Porsche 911 GT3 2018 года выставили на продажу в Нидерландах. Его ливрею полностью расписали вручную художники из роттердамской арт-галереи AAA Fresh 123. Этот движущийся шедевр настолько же редкий, насколько и желанный для фанатов и коллекционеров.

Что известно об этом арт-каре? Это не просто о персонализации – лакокрасочное покрытие выполнено полностью вручную художниками, чьи имена, впрочем, остаются загадкой. Но точно известно, даже очевидно, что ливрея машины вдохновлена стилем Пабло Пикассо, что делает этот GT3 уникальным и достойным музея.

Porsche 911 GT3 сами по себе являются сенсационными машинами, но эта выделяется значительно больше / Фото sjrsupercars

Впрочем, видимо, он попал таки в частную коллекцию. В первые дни апреля его приобрели – за невероятные 265 тысяч евро (это примерно 12 миллионов гривен). Конечно, это гораздо выше цены стандартного 911 GT3 2018 года (где-то 150 000 евро), но и этот Porsche не похож ни на один другой.

Относительно характеристик самой машины: 4,0-литровый двигатель на 500 лошадиных сил, семиступенчатая автоматическая коробка передач, разгоняется до 100 километров в час за 3,3 секунды. Машина создана как для дорог, так и для трека. Конкретно эта проданная модель имела пробег всего 18200 километров.

Конечно, этот Porsche оснащен и всем необходимым для максимального удовольствия от вождения. Это карбоновые сиденья Weissach с трехточечными гоночными ремнями, пакет Clubsport для атмосферы гонок, пакет Sport Chrono для оптимизации производительности, вместительный 87-литровый топливный бак, аудиосистема Bose для полного звукового погружения и так далее.