На жаль, віра у ці міфи може призвести до розриву стосунків, бо якщо хтось вірить, що досконалість існує, то завжди буде її шукати, але ніколи не знайде. Це реальність – ніхто не є досконалим, а отже й стосунки не є досконалими. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Ваша пара не може і не повинна бути всім вашим світом

У цьому розрізі психолог Марк Треверс звертає увагу на дещо глибше, що важко прийняти й що зазвичай не беруть до уваги, хоча це важливо знати кожному. Щоб стосунки були щасливими, ваш партнер не може і не повинен бути всім вашим світом.

Протягом своєї професійної кар'єри Марк працював із багатьма людьми, які неправильно розуміли роль, яку має відігравати їхній чоловік або дружина. Річ у тім, що ви повинні відчувати підтримку і розуміння з боку вашої половинки, ви повинні відчувати, що вона – ваш найкращий друг. Але це не означає, що вона повинна бути всім або що вона повинна бути єдиним джерелом цього.

Якщо хтось вірить, що досконалість існує, то завжди буде її шукати, але ніколи не знайде / Фото gpointstudio@freepik

Як пояснює Треверс, не варто "очікувати, що половинка задовольнить всі ваші емоційні потреби, усуне всі ваші проблеми або зіграє всі ваші ролі в житті", це неможливо і несправедливо. Чи могли б ви самі зробити все це? Швидше за все, ні.

Є велика різниця між співзалежністю та взаємозалежністю. Перша заснована на повній орієнтації на іншу людину і є серйозною проблемою, друга ж передбачає взаємність між двома сторонами, але не є виключною.

І ще одне важливе: необхідно розуміти, що ніхто не може контролювати, регулювати чи керувати вашими емоціями. Це робота, яку ви повинні робити самі. "Розвивайте емоційну стійкість, щоб ваше благополуччя не залежало від чиєїсь підтримки", – наголошує Треверс.