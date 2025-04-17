Именно такой момент показал в своем видео на ютубе популярный барбер под ником deanothebarber. 24 Канал покажет его и расскажет обо всем подробнее.

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Невероятное "до и после": барбер изменил внешность клиента, который не стригся десятилетия

Ролик барбера о кардинальном перевоплощении клиента взорвал сеть – зрители были искренне поражены, насколько изменился человек в парикмахерском кресле.

Клиент deanothebarber в этом видео – мужчина, который не посещал парикмахерскую более десяти лет. По меньшей мере, если верить подписи на самом ролике. За это время его волосы превратились в настоящие джунгли.

Но барбер не испугался вызова, аккуратно снял лишний объем и выполнил все остальные свои магические барберские штучки. Далее мастер сформировал стильную стрижку, подобрав такую, что идеально подходила к лицу клиента.

Сногсшибательное перерождение, а не просто стрижка – вот что произошло с этим клиентом барбера. Не верите? Вот посмотрите в видео сами.

Мужчина не стригся 10 лет, и вот что с ним сделали: смотрите видео deanothebarber

И, да, это видео в очередной раз доказывает, как сильно может измениться человек всего-навсего после визита к хорошему мастеру.