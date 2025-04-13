В чем проблема? Перхоть на бороде шелушится, что не добавляет красоты, а еще может вызвать зуд и раздражение. Лондонский барбер Бен Воулз из опыта поделился 6 советами, как от этого всего избавиться. Их перескажет для вас 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Лучшие советы от барбера, как избавиться от перхоти на бороде

Отшелушивание. Нужно изменить свой режим ухода за кожей, хоть это и может потребовать огромных усилий. Когда речь о коже под бородой, перед очисткой ее надо отшелушивать. Чешуйки перхоти могут забивать поры и задерживать еще больше грязи. Так что отшелушивая, вы сможете вывести их на поверхность и смыть. Это очистит кожу от видимой грязи, чтобы другие средства ухода могли устранить более глубокие проблемы.

Нужно изменить свой режим ухода за кожей, хоть это и может потребовать огромных усилий. Когда речь о коже под бородой, перед очисткой ее надо отшелушивать. Чешуйки перхоти могут забивать поры и задерживать еще больше грязи. Так что отшелушивая, вы сможете вывести их на поверхность и смыть. Это очистит кожу от видимой грязи, чтобы другие средства ухода могли устранить более глубокие проблемы. Умывание. После отшелушивания и удаления большей части отмершей кожи надо это все смыть. Это один из важнейших шагов, если вы серьезно настроены избавиться от перхоти на бороде. Итак, забегайте в душ и намыливайте все лицо и бороду. Желательно для этого выбирать специальный шампунь для бороды – стандартные будут слишком жесткими. Пользоваться им можно ежедневно или по необходимости. Только не забудьте, закончив мытье, вытереть бороду насухо чистым полотенцем.

После отшелушивания и удаления большей части отмершей кожи надо это все смыть. Это один из важнейших шагов, если вы серьезно настроены избавиться от перхоти на бороде. Итак, забегайте в душ и намыливайте все лицо и бороду. Желательно для этого выбирать специальный шампунь для бороды – стандартные будут слишком жесткими. Пользоваться им можно ежедневно или по необходимости. Только не забудьте, закончив мытье, вытереть бороду насухо чистым полотенцем. Увлажнение. Перхоть на бороде может быть вызвана чрезмерно жирной кожей, но так же может быть симптомом сухости под бородой. Внешне это быть не заметно, так как кожа полностью покрыта волосами. Как бы там ни было, убрать эту проблему можно с помощью увлажняющего крема. Опять же, стоит брать созданный специально для бороды. Нанесите небольшое количество средства на волосы в одном направлении, а затем в другом. Это позволит хорошо увлажнить как бороду, так и кожу.

Перхоть на бороде шелушится и может вызывать зуд, но простым уходом этого можно избежать / Фото zinkevych@freepik