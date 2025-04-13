В чем проблема? Перхоть на бороде шелушится, что не добавляет красоты, а еще может вызвать зуд и раздражение. Лондонский барбер Бен Воулз из опыта поделился 6 советами, как от этого всего избавиться. Их перескажет для вас 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Лучшие советы от барбера, как избавиться от перхоти на бороде
- Отшелушивание. Нужно изменить свой режим ухода за кожей, хоть это и может потребовать огромных усилий. Когда речь о коже под бородой, перед очисткой ее надо отшелушивать. Чешуйки перхоти могут забивать поры и задерживать еще больше грязи. Так что отшелушивая, вы сможете вывести их на поверхность и смыть. Это очистит кожу от видимой грязи, чтобы другие средства ухода могли устранить более глубокие проблемы.
- Умывание. После отшелушивания и удаления большей части отмершей кожи надо это все смыть. Это один из важнейших шагов, если вы серьезно настроены избавиться от перхоти на бороде. Итак, забегайте в душ и намыливайте все лицо и бороду. Желательно для этого выбирать специальный шампунь для бороды – стандартные будут слишком жесткими. Пользоваться им можно ежедневно или по необходимости. Только не забудьте, закончив мытье, вытереть бороду насухо чистым полотенцем.
- Увлажнение. Перхоть на бороде может быть вызвана чрезмерно жирной кожей, но так же может быть симптомом сухости под бородой. Внешне это быть не заметно, так как кожа полностью покрыта волосами. Как бы там ни было, убрать эту проблему можно с помощью увлажняющего крема. Опять же, стоит брать созданный специально для бороды. Нанесите небольшое количество средства на волосы в одном направлении, а затем в другом. Это позволит хорошо увлажнить как бороду, так и кожу.
Перхоть на бороде шелушится и может вызывать зуд, но простым уходом этого можно избежать / Фото zinkevych@freepik
- Кондиционер. Теперь, когда вы отшелушили, очистили и увлажнили кожу, нужно позаботиться о кондиционере. Он не только смягчит кожу, но и будет способствовать здоровому росту волос от фолликулов до кончиков. И особенно это важно, если у вас длинная и густая борода. Вы можете наносить кондиционер в любое время, но Бен Воулз советует делать это вечером, чтобы средство максимально подействовало за ночь. Для мужчин с короткой бородой добавление кондиционера к ежедневному уходу необязательно, но может быть полезным. Выбирайте средства, содержащие аргановое масло или масло жожоба.
- Щетка. Потратьте минуту – две, чтобы хорошенько расчесать свою только что ухоженную бороду. Щетка равномерно распределит все те хорошие продукты и масла, которые вы нанесли. Тщательно расчесывайте бороду сверху вниз, что поможет легко освободить запутанные волосы, очистить заблокированные участки, и это отличный способ изолировать непослушные волоски, чтобы быстро подстричь их перед выходом из дома.
- Повторение. Это ключ к успеху, и если вы вдруг решите бросить, то очень быстро вернетесь к начальному уровню. Очищение и увлажнение, можно делать ежедневно, отшелушивание же следует ограничить до 3 раз в неделю или 1 раза в неделю, если у вас чувствительная кожа. Чистку щеткой делайте не чаще одного – двух раз в день, потому что много постоянного трения может привести к секущимся кончикам и выпадению волос.