Но есть определенные шаги, способные придать нам уверенности, что по крайней мере в 85% случаев мы примем правильное решение. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, какие именно.

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Как принимать правильные решения

Мы должны помнить, что самые важные решения не следует принимать импульсивно или без размышлений. И мы не должны слепо следовать советам других или тому, что другие делали раньше. А вот что сделать стоит:

Откройте свой разум. Оцените все варианты – потому что на самом деле у нас всегда есть их больше, чем мы думаем. Не стоит ограничиваться самыми очевидными из них. И тогда мы даже можем найти золотую середину, которая спасет нас от неопределенности.

Оцените все варианты – потому что на самом деле у нас всегда есть их больше, чем мы думаем. Не стоит ограничиваться самыми очевидными из них. И тогда мы даже можем найти золотую середину, которая спасет нас от неопределенности. Подумайте о своих ценностях. Независимо от того, будет ваше решение удачным или нет, мы никогда не будем жалеть, если действовали в соответствии с нашими ценностями.

Есть шаги, способные помочь нам в 85% случаев принимать правильные решения / Фото pressfoto@freepik

Подумайте о возможных последствиях. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, мы должны думать о том, что будет наиболее полезным для нас, поскольку все имеет свои хорошие и плохие стороны.

Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, мы должны думать о том, что будет наиболее полезным для нас, поскольку все имеет свои хорошие и плохие стороны. Оглянитесь назад. Мы все совершаем ошибки, и, безусловно, делали в прошлом, но они же помогали нам расти, развиваться и учиться. Если мы подумаем о них, мы найдем подсказки о том, чего не стоит делать и что стоит. Мы же не хотим наступать на те же грабли дважды.

Мы все совершаем ошибки, и, безусловно, делали в прошлом, но они же помогали нам расти, развиваться и учиться. Если мы подумаем о них, мы найдем подсказки о том, чего не стоит делать и что стоит. Мы же не хотим наступать на те же грабли дважды. Определите свои цели. Ибо как мы можем принять решение, если не знаем, чего хотим? Принимая решение, мы должны действовать, имея что-то в виду. Если у нас есть четкая цель, то мы будем понимать и шаги к ней.

После того, как мы сделаем все это, мы увидим наше решение намного четче. У нас появится уверенность в себе. И хоть ничто не может гарантировать 100% успеха, но шансов на успех будет больше.