Но есть определенные шаги, способные придать нам уверенности, что по крайней мере в 85% случаев мы примем правильное решение. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, какие именно.
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Как принимать правильные решения
Мы должны помнить, что самые важные решения не следует принимать импульсивно или без размышлений. И мы не должны слепо следовать советам других или тому, что другие делали раньше. А вот что сделать стоит:
- Откройте свой разум. Оцените все варианты – потому что на самом деле у нас всегда есть их больше, чем мы думаем. Не стоит ограничиваться самыми очевидными из них. И тогда мы даже можем найти золотую середину, которая спасет нас от неопределенности.
- Подумайте о своих ценностях. Независимо от того, будет ваше решение удачным или нет, мы никогда не будем жалеть, если действовали в соответствии с нашими ценностями.
Есть шаги, способные помочь нам в 85% случаев принимать правильные решения / Фото pressfoto@freepik
- Подумайте о возможных последствиях. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, мы должны думать о том, что будет наиболее полезным для нас, поскольку все имеет свои хорошие и плохие стороны.
- Оглянитесь назад. Мы все совершаем ошибки, и, безусловно, делали в прошлом, но они же помогали нам расти, развиваться и учиться. Если мы подумаем о них, мы найдем подсказки о том, чего не стоит делать и что стоит. Мы же не хотим наступать на те же грабли дважды.
- Определите свои цели. Ибо как мы можем принять решение, если не знаем, чего хотим? Принимая решение, мы должны действовать, имея что-то в виду. Если у нас есть четкая цель, то мы будем понимать и шаги к ней.
После того, как мы сделаем все это, мы увидим наше решение намного четче. У нас появится уверенность в себе. И хоть ничто не может гарантировать 100% успеха, но шансов на успех будет больше.