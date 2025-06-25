Почему люди изменяют: семейные терапевты назвали 5 причин
- Семейные терапевты определили 5 основных причин измен, это повышение самооценки, поиск сексуального удовлетворения, жажда внимания, избежание травмы и провокация разрыва.
- Но измену не оправдывает ни одна из этих причин, понимание их нужно для другого.
У преданных людей почти всегда возникает этот вопрос: "Почему?!" В общем, причин может быть множество. Измена – это большая серая зона отношений, которую часто очень сложно понять.
Патрис Ле Гой, доктор философии и терапевт для пар, назвала основные причины измен, которые она и ее коллеги заметили во время своей работы с парами. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.
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5 основных причин неверности, со слов экспертов семейной терапии
Поиск причин неверности не является и не должен быть поиском оправданий. Просто понимание причины измены поможет прояснить ситуацию и перевернуть страницу. Вот самые распространенные причины:
- Повышение самооценки. Иногда мотивом измены является желание почувствовать волнение от того, что тебя желает кто-то новый. Люди с низкой самооценкой или сформированные без ощущения эмоциональной безопасности часто нуждаются в постоянном утверждении и успокоении со стороны других. Поэтому интенсивные эмоции от новой связи становятся для них быстрым способом почувствовать себя более желанными или интересными. Впрочем, это стимулирование эго кратковременное и сформировать устойчивую самооценку не поможет.
- Поиск сексуального удовлетворения. Некоторые изменяют, потому что секс в паре "уже не тот, что раньше". В целом, проблемы интимности, например несовместимость или несоответствие либидо, могут создавать напряжение и дистанцию в отношениях. Тогда человек может искать сексуальную совместимость в другом месте, чтобы почувствовать желание и возбуждение, которых нет в паре.
- Жажда внимания. Когда люди чувствуют, что их не ценят в отношениях, они могут пойти на измену. Эта угроза острее в длительных отношениях, когда романтика легко отходит на второй план из-за работы, детей, денег и других факторов, которые часто делают отношения комфортными, но – эмоционально скучными. Тем более сегодняшнее общество слишком сосредоточено на сиюминутном удовольствии. Поэтому роман на стороне может казаться быстрым решением проблем в жизни или отношениях.
- Чтобы избежать травмы. Люди, травмированные в прошлом, наконец попали в близкие и эмоционально безопасные отношения, но вместо того чтобы наслаждаться – переживают. Неизвестный им ранее уровень близости может вызвать много страхов и тревоги: "А что, если я снова пострадаю? А что, если меня бросят, когда узнают, какой я на самом деле?" Поэтому человек пытается защитить себя, отдаляясь, и измена становится способом создать дистанцию.
- Чтобы спровоцировать разрыв. Да, часто люди изменяют, чтобы выйти из отношений. Когда человек несчастен, но боится открыто разрывать отношения, или чувствует вину, или просто не хочет конфликтовать – измена может казаться идеальным поводом.
Еще раз подчеркнем, что ничто из этого не оправдывает измену. И если отношения не работают, лучшая стратегия – это честный разговор об этом в паре.