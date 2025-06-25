Почему люди изменяют: семейные терапевты назвали 5 причин

У преданных людей почти всегда возникает этот вопрос: "Почему?!" В общем, причин может быть множество. Измена – это большая серая зона отношений, которую часто очень сложно понять.

Патрис Ле Гой, доктор философии и терапевт для пар, назвала основные причины измен, которые она и ее коллеги заметили во время своей работы с парами. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.

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5 основных причин неверности, со слов экспертов семейной терапии

Поиск причин неверности не является и не должен быть поиском оправданий. Просто понимание причины измены поможет прояснить ситуацию и перевернуть страницу. Вот самые распространенные причины:

Повышение самооценки. Иногда мотивом измены является желание почувствовать волнение от того, что тебя желает кто-то новый. Люди с низкой самооценкой или сформированные без ощущения эмоциональной безопасности часто нуждаются в постоянном утверждении и успокоении со стороны других. Поэтому интенсивные эмоции от новой связи становятся для них быстрым способом почувствовать себя более желанными или интересными. Впрочем, это стимулирование эго кратковременное и сформировать устойчивую самооценку не поможет.

Иногда мотивом измены является желание почувствовать волнение от того, что тебя желает кто-то новый. Люди с низкой самооценкой или сформированные без ощущения эмоциональной безопасности часто нуждаются в постоянном утверждении и успокоении со стороны других. Поэтому интенсивные эмоции от новой связи становятся для них быстрым способом почувствовать себя более желанными или интересными. Впрочем, это стимулирование эго кратковременное и сформировать устойчивую самооценку не поможет. Поиск сексуального удовлетворения. Некоторые изменяют, потому что секс в паре "уже не тот, что раньше". В целом, проблемы интимности, например несовместимость или несоответствие либидо, могут создавать напряжение и дистанцию в отношениях. Тогда человек может искать сексуальную совместимость в другом месте, чтобы почувствовать желание и возбуждение, которых нет в паре.

Основные причины измен в отношениях – семейные терапевты заметили 5 основных во время своей работы / Фото drazenzigic@freepik

Жажда внимания. Когда люди чувствуют, что их не ценят в отношениях, они могут пойти на измену. Эта угроза острее в длительных отношениях, когда романтика легко отходит на второй план из-за работы, детей, денег и других факторов, которые часто делают отношения комфортными, но – эмоционально скучными. Тем более сегодняшнее общество слишком сосредоточено на сиюминутном удовольствии. Поэтому роман на стороне может казаться быстрым решением проблем в жизни или отношениях.

Когда люди чувствуют, что их не ценят в отношениях, они могут пойти на измену. Эта угроза острее в длительных отношениях, когда романтика легко отходит на второй план из-за работы, детей, денег и других факторов, которые часто делают отношения комфортными, но – эмоционально скучными. Тем более сегодняшнее общество слишком сосредоточено на сиюминутном удовольствии. Поэтому роман на стороне может казаться быстрым решением проблем в жизни или отношениях. Чтобы избежать травмы. Люди, травмированные в прошлом, наконец попали в близкие и эмоционально безопасные отношения, но вместо того чтобы наслаждаться – переживают. Неизвестный им ранее уровень близости может вызвать много страхов и тревоги: "А что, если я снова пострадаю? А что, если меня бросят, когда узнают, какой я на самом деле?" Поэтому человек пытается защитить себя, отдаляясь, и измена становится способом создать дистанцию.

Люди, травмированные в прошлом, наконец попали в близкие и эмоционально безопасные отношения, но вместо того чтобы наслаждаться – переживают. Неизвестный им ранее уровень близости может вызвать много страхов и тревоги: "А что, если я снова пострадаю? А что, если меня бросят, когда узнают, какой я на самом деле?" Поэтому человек пытается защитить себя, отдаляясь, и измена становится способом создать дистанцию. Чтобы спровоцировать разрыв. Да, часто люди изменяют, чтобы выйти из отношений. Когда человек несчастен, но боится открыто разрывать отношения, или чувствует вину, или просто не хочет конфликтовать – измена может казаться идеальным поводом.

Еще раз подчеркнем, что ничто из этого не оправдывает измену. И если отношения не работают, лучшая стратегия – это честный разговор об этом в паре.