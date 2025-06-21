Нужно научиться правильно ссориться и не допустить, чтобы ссоры стали единственным способом общения в паре. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Уменьшить количество ссор в отношениях можно с помощью одного простого правила

Конечно, есть споры здоровые и продуктивные, которые в итоге приводят к решению той или иной проблемы в паре. Но большинство ссор вредные, и их количество нужно уменьшить.

Чтобы что-то изменилось, нужно измениться. А изменение нашего мышления о наших партнерах является ключом к уменьшению споров с ними,

– говорит психолог Келли Миллер.

Чтобы этого достичь, она предлагает простое правило: предполагать положительные намерения. То есть отдавать нашим половинкам предпочтение, предполагая, что их намерения добрые, что они не стремятся к ссоре ради ссоры.

Это поможет укрепить отношения, усилить доверие и предотвратить эскалацию ссор. И с этим правилом пара не будет забывать даже во время ссор, что у них общая цель – счастье.

Когда мы разочаровываемся в своих партнерах, иногда нам кажется, что они делают что-то намеренно, чтобы нас разозлить, что сознательно игнорируют наши чувства. И мы можем настолько сосредоточиться на собственной позиции, что забываем о позиции нашего партнера,

– пишет эксперт.

Нужно научиться правильно ссориться, чтобы ссоры не стали единственным способом общения в паре / Фото DrazenZigic@freepik

Итак, как на практике применить правило позитивного намерения? Миллер поделилась несколькими стратегиями, подчеркнув при этом, что паре понадобится всего 30 секунд, чтобы разрядить конфликт.

Поставьте себя на место половинки и попробуйте понять ее стремления, ее ощущения и их причины.

Подумайте, что сделала ваша половинка и что сделали вы, то есть что именно вызвало конфликт.

Учитывайте, что намерения могут и не быть положительными или отрицательными, а могут быть и нейтральными.

Вспомните, что вам нравится в вашей паре, почему вы влюбились, что вам нравится в этих отношениях.

Проанализируйте, есть ли у вас какие-то старые обиды и не заставляют ли они вас предполагать, что намерения являются негативными.

Также важно внимательно слушать, когда другой человек говорит, а не искать способ отреагировать так, только чтобы выиграть. Открытое слушание побуждает и другого человека делать то же самое.