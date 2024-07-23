И дело не в том, что это какие-то вечные правила, высеченные на камне, или что без них вы не сможете достичь ничего. Просто они уже проверены, опробованы и использованы некоторыми из самых успешных мужчин современности.
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Успех – это и результат, и процесс. Поэтому важно, чтобы вы не только имели четкую цель, но и имели полезные привычки, ресурсы и инструменты, чтобы двигаться по правильному пути.
5 принципов самых успешных руководителей мира
- Будьте самодостаточными. Согласно CNBC Make It, Марк Кьюбан говорит, что один из принципов движения вперед, роста и преодоления вызовов – "не просить помощи". Это не значит думать, что вы знаете все и не можете ошибаться, или что вы никогда не можете попросить помощи. Это о том, что вы должны попробовать решить собственные проблемы самостоятельно, исследуя, тестируя и экспериментируя, прежде чем кто-то будет вам помогать. Это учит вас быть самостоятельным, мыслить нестандартно, развивать свои навыки, чтобы не быть парализованным или беспомощным, когда помощь будет неоткуда взять.
- Будьте креативными. Как сказал Бернар Арно в интервью для Forbes, такие фигуры, как Уоррен Баффет, Билл Гейтс и Стив Джобс, стали такими успешными, потому что постоянно развивались и работали над своей креативностью. Творчество – это не только об искусстве, это также то, что побуждает вас находить разные способы делать то, что вы должны делать. То, что позволяет вам отличаться от конкурентов, помогает продолжать развиваться и находить другой путь, когда вы наталкиваетесь на препятствие.
Важно, чтобы вы имели инструменты, чтобы двигаться к успеху правильным путем / Фото freepik
- Стремитесь к обучению. "Лидеры никогда не прекращают учиться и всегда стремятся к самосовершенствованию. Они интересуются новыми возможностями и действуют, чтобы исследовать их", – это один из принципов, который Энди Джаси, генеральный директор Amazon, упоминает на сайте компании. Билл Гейтс также является сторонником обучения и говорит, что нужно искать его везде, даже в сериалах, которые мы смотрим, или людях, с которыми случайно знакомимся.
- Применяйте правило 80 – 20. Это простое правило происходит от Бернара Арно, который считается самым богатым человеком в мире благодаря своей компании LVMH. Это правило говорит, что 20% успеха – это хорошая идея, а остальные 80% – это выполнение, действия и шаги для того, чтобы эта идея стала реальностью и принесла плоды.
- Выходите из зоны комфорта. Здесь у нас есть пример Ричарда Брэнсона. Его компания занимается телефонией, музыкой и даже космическими путешествиями, что дает понять, насколько важно решиться исследовать новое и использовать возможности, когда они появляются. Другой яркий пример – Джефф Безос, который решил перейти от продажи книг онлайн к превращению Amazon в один из крупнейших в мире сайтов розничной торговли, где доступны все виды товаров. Выход из зоны комфорта – это то, что может иметь наибольшее значение.