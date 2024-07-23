И дело не в том, что это какие-то вечные правила, высеченные на камне, или что без них вы не сможете достичь ничего. Просто они уже проверены, опробованы и использованы некоторыми из самых успешных мужчин современности.

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Успех – это и результат, и процесс. Поэтому важно, чтобы вы не только имели четкую цель, но и имели полезные привычки, ресурсы и инструменты, чтобы двигаться по правильному пути.

5 принципов самых успешных руководителей мира

Будьте самодостаточными. Согласно CNBC Make It, Марк Кьюбан говорит, что один из принципов движения вперед, роста и преодоления вызовов – "не просить помощи". Это не значит думать, что вы знаете все и не можете ошибаться, или что вы никогда не можете попросить помощи. Это о том, что вы должны попробовать решить собственные проблемы самостоятельно, исследуя, тестируя и экспериментируя, прежде чем кто-то будет вам помогать. Это учит вас быть самостоятельным, мыслить нестандартно, развивать свои навыки, чтобы не быть парализованным или беспомощным, когда помощь будет неоткуда взять.

Согласно CNBC Make It, Марк Кьюбан говорит, что один из принципов движения вперед, роста и преодоления вызовов – "не просить помощи". Это не значит думать, что вы знаете все и не можете ошибаться, или что вы никогда не можете попросить помощи. Это о том, что вы должны попробовать решить собственные проблемы самостоятельно, исследуя, тестируя и экспериментируя, прежде чем кто-то будет вам помогать. Это учит вас быть самостоятельным, мыслить нестандартно, развивать свои навыки, чтобы не быть парализованным или беспомощным, когда помощь будет неоткуда взять. Будьте креативными. Как сказал Бернар Арно в интервью для Forbes, такие фигуры, как Уоррен Баффет, Билл Гейтс и Стив Джобс, стали такими успешными, потому что постоянно развивались и работали над своей креативностью. Творчество – это не только об искусстве, это также то, что побуждает вас находить разные способы делать то, что вы должны делать. То, что позволяет вам отличаться от конкурентов, помогает продолжать развиваться и находить другой путь, когда вы наталкиваетесь на препятствие.

Важно, чтобы вы имели инструменты, чтобы двигаться к успеху правильным путем / Фото freepik