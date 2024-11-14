И помнить, что 7 – 8 часов сна являются необходимы для человеческого организма. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает, почему это все важно и когда же нужно ложиться спать.

Смотрите также Почему вы считаете человека привлекательным: вот как это объясняет наука

Когда же лучшее время для сна

Когда садится солнце и наступает темное время суток, наш метаболизм начинает замедляться, входит в фазу отдыха, регенерации. Чтобы извлечь максимальную пользу от отдыха, ложиться спать слишком рано не надо, но и слишком поздно не стоит.

Уровень мелатонина в нашем организме повышается где-то примерно с девяти часов вечера. Поэтому правильное время для засыпания – между 21:30 и 23:00, по крайней мере в зимние месяцы.

в нашем организме повышается где-то примерно с девяти часов вечера. Поэтому правильное время для засыпания – между 21:30 и 23:00, по крайней мере в зимние месяцы. Летом ситуация меняется: солнце дольше светит, что смещает оптимальное время для отхода ко сну на промежуток 22:30 – 23:30.

Также следует знать, что каждый наш орган (кишечник, печень, почки и так далее) имеет определенное время в течение дня, когда функционирует максимально или минимально. Для поддержания этого баланса важен и сон, и солнечный свет, который каждое утро "включает" и синхронизирует наши биологические часы.

Сон является необходимым для человеческого организма, но есть вопрос – когда же лучше засыпать? / Фото freepik

Именно поэтому лучше всего для человека просыпаться под действием естественного света. И наоборот – вечером выключать все источники искусственного света, чтобы засыпать максимально естественно.

Определение времени, когда ложиться спать, также связано с правильным временем ужина – это период между 18:30 и 20:30. Или как минимум за 1,5 – 2 часа до сна, чтобы организм мог запустить правильные процессы пищеварения.

это период между 18:30 и 20:30. Или как минимум за 1,5 – 2 часа до сна, чтобы организм мог запустить правильные процессы пищеварения. Ужин в позднее время, и если сразу после этого ложиться спать, ставит организм в сложное положение, ведь во время сна метаболизм замедляется, и пищеварительная система, как и сердце, работают на минимуме своих возможностей.

Коротко говоря, рано ложиться спать – это всегда хорошая идея. Но фактически именно время ужина чертит путь ко сну.