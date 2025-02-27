Это может быть фраза типа: "Я благодарен за опыт, который мы разделили". Но это, конечно, не единственный вариант и не единственный нюанс, который следует учесть. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

К теме Можно ли разрывать отношения через текстовое сообщение: мнения экспертов

Эксперты советуют, как разойтись через сообщения без негативных последствий

Если отношения были ужасными, вы можете выбрать более нейтральное начало, как-то: "Я много думал о времени, который мы провели вместе". Такое начало уменьшает вероятность, что ваша будущая бывшая будет чувствовать себя униженной или неважной.

Дали четко и честно напишите, что вы делаете и почему вы больше не хотите быть парой. Это что-то вроде: "Я понял, что для меня лучше не продолжать встречаться, потому что я чувствую, что мы плохо общаемся" (или укажите любую другую причину).

Старайтесь не винить и не критиковать, даже если вам очень хочется, потому что это только заставит другого человека злиться, говорит психотерапевт из США Клаудия Джолитти Райт. Избегайте и самозащиты, чрезмерного отстаивания своего мнения или чрезмерного объяснения причин разрыва отношений. Здесь достаточно нескольких содержательных предложений.

Что писать в сообщение о разрыве? У экспертов есть советы / Фото freepik

Затем расскажите о своих новых границы. Конкретизируйте, как вы видите возможные будущие контакты. Дайте понять, готовы ли вы продолжать общение. Наконец, завершите свое сообщение, пожелав человеку добра как можно искреннее. К примеру: "Я желаю тебе всего наилучшего в будущем". Этого вполне достаточно.

Конечно, вы еще можете предложить человеку открыться и высказать свое мнение, скажем, если между вами была глубокая эмоциональная связь или если вы хотите остаться друзьями. Можно написать: "Теперь, когда ты знаешь, что я чувствую, мне было бы интересно узнать, что чувствуешь ты, если хочешь поделиться". Но если вы предчувствуете, что такое может перерасти в не очень веселую битву сообщений, лучше пропустите этот шаг.

А что делать, если вы не знаете, что сказать? Подумайте о том, как бы вы хотели, чтобы кто-то разорвал отношения с вами, советует психолог доктор Морган Коуп. Когда вы сомневаетесь, руководствуйтесь сочувствием и эмпатией.

Чтобы разрыв отношений прошел гладко, ваше сообщение должно быть с определенным набором деталей / Фото freepik

И последнее: если вы разрываете отношения из-за опасений за свою безопасность, добавляйте в свое сообщение только необходимые детали, чтобы сообщить, что отношения закончились. Не раскрывайте личную информацию, которая может подвергнуть вас опасности.

Например: "Эти отношения причинили мне боль. Я не хочу тебя больше видеть. Если мы встретимся на людях, я не буду с тобой разговаривать". После этого вы должны прекратить дальнейшие контакты или даже отслеживание соцсетей.

И помните, что разорвать отношения всегда непросто, безразлично, почему и как вы это делаете? Но, в конце концов, это лишь небольшой период сильного дискомфорта., за которым придет длительное облегчение.

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