Эксперт по знакомствам Вики Павитт раскрыла одну вещь, которую вы никогда не должны делать на первом свидании. 24 Канал благодаря Daily Star рассказывает подробнее.

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Вот эту ошибку никогда не стоит допускать на первом свидании

Чтобы справиться с нервами и волнениями на первом свидании, эксперт по знакомствам предложила холостякам одну вещь, которую они никогда не должны делать. Она проста и, возможно, очевидна – однако распространена и требует внимания.

Вики Павитт предостерегла, что на первом свидании никогда не следует говорить о своих бывших.

Эксперт по знакомствам Вики Павитт раскрыла то, что вы никогда не должны делать на свидании / Фото freepik

Ну, конечно, есть и ряд других вещей, которых мужчинам следует избегать на первом свидании. Например, не стоит быть тем парнем, который не задает ни одного вопроса. Потому что это обычно очень утомительно, когда только один человек пытается вести разговор.

Также Вики отметила: нельзя забывать, что свидание – это про связь, знакомство, а не про монолог или момент, чтобы похвастаться, и тем более это не собеседование на работу, где нужно рассказывать о своих достижениях. Что хуже всего – о достижениях в предыдущих отношениях, или об их недостатках.