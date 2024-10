Митчел стал шестым человеком, который ступил на поверхность Луны, и именно у него были эти часы – Rolex GMT-Master ref. 1675. Как пишет GQ, астронавт носил их на правом запястье.

Так Митчел стал первым человеком, который носил Rolex на поверхности нашего спутника. Сейчас именно эти часы выставлены на аукцион. И этот лот имеет все задатки аукционной суперзвезды.

Первый "лунный" Rolex станет доступным для публики

Фотографий ношения часов на лунной поверхности нет, ведь невозможно сделать селфи изнутри скафандра. Но есть многочисленные изображения, на которых можно заметить часы на запястье Митчелла – до миссии, сразу после прогулки по Луне и после возвращения на Землю.

У Митчелла даже есть трогательная личная надпись на задней крышке: "Worn by Cdr. E. Mitchell on Apollo 14, 1971, To Karlin – My Daughter" ("Носил коммандер Э. Митчелл на "Аполлоне 14" в 1971, для Карлин – моей дочери").

Вот как выглядят Rolex GMTMaster ref.1675 / Фото Edgar Mitchell

Часы имеют красно-синий двунаправленный безель (благодаря этой примечательной детали их и прозвали Pepsi), автоматический механизм Rolex, сертифицированный хронометр, красивую патину с выцветшей тритиевой люминесценцией и стальной браслет Oyster со складными звеньями. Бренд разработал их в начале 1950-х годов для экипажей самолетов компании Pan Am, они показывали местное время и время по Гринвичу.

Заметим, часы Митчелла станут вторыми "лунными" Rolex, которые уйдут с молотка. Первыми были часы Эванса в 2009 году, их продали за 131 450 долларов, а покупателем стала сама компания Rolex. Однако эти часы были не первыми на Луне, они из более поздних миссий, а значит не несут такой исторической нагрузки.

Поэтому ожидают, что экземпляр Митчелла продадут за сумму, кратную предыдущей. Он выставлен на аукционе RR Auctions, несколько дней назад цена была всего 22 000 долларов, но произошел ожидаемый всплеск и по состоянию на 7 октября она уже достигла 132 000. Эстимейт (прогноз стоимости) часов – на уровне 400 000 долларов. Аукцион закончится аж 25 октября.