GQ выбрал эти 5 моделей, чтобы показать изысканность в ее максимальном измерении. Учитывая и измерение цены.
Смотрите также Вот трендовые цвета мужской моды осени 2024 и как их носить
Эти швейцарские часы для мужчин – точно среди лучших
- Biver Automatique Rose Gold. Это идея Жан-Клода Бивера, когда-то одного из самых влиятельных менеджеров швейцарской часовой индустрии, и его сына Пьера, которые сейчас возглавляют собственный бренд. Великолепные 39-миллиметровые автоматические часы из розового золота, оснащены запатентованным и украшенным калибром JCB-003 с микроротором и заводной головкой (запас хода около 65 часов). Цена – 75 000 швейцарских франков (примерно 3,7 миллиона гривен).
- Premier B19 Datora 42 140th Anniversary от Breitling. Первый механизм вечного хронографа Breitling (калибр B19 с очень уважительным 96-часовым запасом хода). Есть 3 модели – Navitimer, Chronomat и Premier. Самая элегантная – Premier, в красном золоте, лимитирована до 140 экземпляров. Размер – 42 миллиметра, цена – 55 000 евро (2,5 миллиона гривен).
Топовые изысканные часы в максимальном измерении как стиля, так и цены / Фото производителей
- Fiftysix Automatic от Vacheron Constantin. Черный циферблат и прекрасно изготовленный корпус из розового золота с ощущением ретро. Коллекция запущена Vacheron Constantin в 2018 году, в ней производитель оглянулся в собственное прошлое – на культовую модель 6073 от 1956 года. Размер 40 миллиметров, 48 часов хода, цена 28 100 евро (1,3 миллиона гривен).
- Tourbillon Souscription Rose Gold от Daniel Roth. Драгоценность с корпусом в форме двойного эллипса от бренда, основанного независимым часовщиком Даниэлем Ротом и подхваченного Louis Vuitton. В 2023 модель впервые изготовили из желтого золота, сейчас делают из модного розового золота. Размер 38,6 на 35,5 миллиметра, запас хода около 80 часов, цена – 155 000 швейцарских франков (7,5 миллиона гривен).
- Villeret Extraplate от Blancpain. Еще одна модель из красного золота, зеленый циферблат прекрасно контрастирует с материалом корпуса. Небольшой диаметр в 40 миллиметров, а толщина всего 8,7. Запас хода при этом аж 100 часов, очень приметный. Цена – 24 100 евро (1,1 миллиона гривен).