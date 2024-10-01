GQ выбрал эти 5 моделей, чтобы показать изысканность в ее максимальном измерении. Учитывая и измерение цены.

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Эти швейцарские часы для мужчин – точно среди лучших

Biver Automatique Rose Gold. Это идея Жан-Клода Бивера, когда-то одного из самых влиятельных менеджеров швейцарской часовой индустрии, и его сына Пьера, которые сейчас возглавляют собственный бренд. Великолепные 39-миллиметровые автоматические часы из розового золота, оснащены запатентованным и украшенным калибром JCB-003 с микроротором и заводной головкой (запас хода около 65 часов). Цена – 75 000 швейцарских франков (примерно 3,7 миллиона гривен).

Это идея Жан-Клода Бивера, когда-то одного из самых влиятельных менеджеров швейцарской часовой индустрии, и его сына Пьера, которые сейчас возглавляют собственный бренд. Великолепные 39-миллиметровые автоматические часы из розового золота, оснащены запатентованным и украшенным калибром JCB-003 с микроротором и заводной головкой (запас хода около 65 часов). Цена – 75 000 швейцарских франков (примерно 3,7 миллиона гривен). Premier B19 Datora 42 140th Anniversary от Breitling. Первый механизм вечного хронографа Breitling (калибр B19 с очень уважительным 96-часовым запасом хода). Есть 3 модели – Navitimer, Chronomat и Premier. Самая элегантная – Premier, в красном золоте, лимитирована до 140 экземпляров. Размер – 42 миллиметра, цена – 55 000 евро (2,5 миллиона гривен).

Топовые изысканные часы в максимальном измерении как стиля, так и цены / Фото производителей