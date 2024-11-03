Парень прочитал открытку ко дню рождения и узнал, что родители врали ему 3 года

Жизнь мужчины перевернулась с ног на голову, когда он прочитал поздравительную открытку от родителей на свой 21 день рождения. Потому что он узнал, что в течение нескольких лет был жертвой розыгрыша.

Мама парня, Сара Остин, поделилась видео этого забавного момента в тиктоке, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star. И это видео очень быстро стало вирусным.

Смотрите также Астронавт показал, как ест кетчуп в невесомости: "кровавое" видео стало вирусным под Хэллоуин

Парень узнал, что родители разыгрывали его целых 3 года

Клип начинается с того, что Чарли открывает огромную открытку от родителей в свой день рождения. Те просят его прочитать вслух.

С 21 днем рождения, Чарли. Ура – у тебя больше нет черного ящика,

– читает он, подпрыгивая от радости.

Но когда парень продолжает читать, его лицо меняется: оказалось, что у него и не было этого черного ящика все 3 предыдущих года!

Друзья взорвались смехом, ведь они поняли шутку и знали о ней с самого начала. "Когда тебе пришлось притормозить на днях, я плакал от смеха!" – признался один из них.

Друзья и родители плакали от смеха, удачно разыграв парня: смотрите видео sarahaustin7204

А вы поняли?

Здесь идет речь о черном ящике для автомобилей – телематическом устройстве, которое устанавливается в Великобритании в машину, чтобы записывать, как ею управляют.

– телематическом устройстве, которое устанавливается в Великобритании в машину, чтобы записывать, как ею управляют. Устройство фиксирует скорость авто, расстояние, которое оно преодолевает, как машина разгоняется и тормозит, а также время дня и ночи, когда используют автомобиль.

скорость авто, расстояние, которое оно преодолевает, как машина разгоняется и тормозит, а также время дня и ночи, когда используют автомобиль. В итоге собранные данные определяют, насколько водитель заботится о безопасности, а также их отправляют в страховую компанию. А та уже определяет размер страховых взносов.

Тем временем видео с парнем стало вирусным, собрав более 1,7 миллиона просмотров. В комментариях люди хвалили родителей Чарли за "фантастическое воспитание" и "годы безопасного вождения".