Мэтью Доминик (Matthew Dominick) находился на Международной космической станции. Он и поделился на Х "кровавым" видео, которое в сети уже успели окрестить как потрясающим, так и гадким, пишет Daily Mail.
Смотрите также "Недостаточно умный для пилота" мужчина построил авиасимулятор прямо в своей комнате
Видео астронавта с кетчупом взбудоражило сеть
В видео Доминик нажимает на бутылку с кетчупом, и струя соуса тянется длинной прямой линией, затем накапливается возле рта, формируя своеобразную кроваво-красную башню. Которую астронавт в конце концов глотает.
Мэтью с тех пор покинул МКС и вернулся на Землю (развлечения с соусом были частью неформального прощания). А свой пост посвятил, как он сам написал, всем любителям кетчупа.
Астронавт НАСА и бутылка кетчупа – эпическое противостояние: смотрите видео dominickmatthew
Люди в сети встретили видео с разными эмоциями– кто-то называл его потрясающим, а другие – отвратительным. Но большинство посчитали, что оно одновременно и такое, и такое:
- "Немного круто, немного противно".
- "Именно такой наукой нам нужно заниматься там, наверху!"
- "Это отвратительно, как ад, весь этот сахар!"
К слову, Мэтью Доминик с коллегами пробыли в космосе почти 8 месяцев. Очень долго они не могли вернуться домой из-за технических проблем и непогоды, в частности урагана Милтон.