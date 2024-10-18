Другими словами, таким образом мужчины ничего не избегают, а только теряют время. Поэтому к уходу за мужской кожей, пишет Man of Many, следует подходить гораздо более осознанно.

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В частности, работать в направлении профилактики, устраняя проблемы еще до того, как они появятся. А в результате будет гладкая здоровая кожа, обычно без прыщей и морщин.

Так как мужчина должен ухаживать за кожей: пособие на каждый день

Ежедневно пользуйтесь мужским средством для умывания. Есть части вашей кожи, которые вы можете скрыть, а есть части, которые скрыть невозможно. Ваше лицо видят все, поэтому держать его в чистоте – это, пожалуй, самый важный шаг в уходе за кожей. Чтобы ваше лицо не имело проблем, сначала определите ваш тип кожи: нормальный, жирный, сухой, возрастной или какое-то сочетание. Затем найдите средство для умывания, которое подходит именно для вашего типа кожи. Если вы не совсем уверены, возьмите пенку для умывания с многофункциональным действием. Обратите внимание, это должно быть именно средство для умывания, а не кусок мыла.

Есть части вашей кожи, которые вы можете скрыть, а есть части, которые скрыть невозможно. Ваше лицо видят все, поэтому держать его в чистоте – это, пожалуй, самый важный шаг в уходе за кожей. Чтобы ваше лицо не имело проблем, сначала определите ваш тип кожи: нормальный, жирный, сухой, возрастной или какое-то сочетание. Затем найдите средство для умывания, которое подходит именно для вашего типа кожи. Если вы не совсем уверены, возьмите пенку для умывания с многофункциональным действием. Обратите внимание, это должно быть именно средство для умывания, а не кусок мыла. Наносить средство надо дважды в день – утром и перед сном. Сначала следует открыть поры, побрызгав на лицо теплой водой или приняв теплый душ. Затем выдавить на лицо капельку средства и втирать в кожу лица в течение 30 секунд, пока оно образует приятную пену. Не трите слишком сильно, чтобы не растянуть кожу. В конце – смойте средство прохладной водой, которая уменьшит размер пор и предотвратит попадание излишков жира внутрь.

Сначала следует открыть поры, побрызгав на лицо теплой водой или приняв теплый душ. Затем выдавить на лицо капельку средства и втирать в кожу лица в течение 30 секунд, пока оно образует приятную пену. Не трите слишком сильно, чтобы не растянуть кожу. В конце – смойте средство прохладной водой, которая уменьшит размер пор и предотвратит попадание излишков жира внутрь. Отшелушивайте кожу дважды в неделю. Кожа – это живой орган с собственным встроенным регуляторным механизмом, который циклично удаляет омертвевшие клетки. Это означает, что вам следует отшелушивать их дважды в неделю, чтобы ороговевшие клетки не закупоривали поры и не препятствовали здоровым клеткам выходить на поверхность. Другими словами, этот шаг поможет сохранить кожу чистой и создаст оптимальные условия для гладкого бритья. Однако не стоит злоупотреблять отшелушиванием, поскольку это может привести к сухости и раздражению. Одного или двух раз в неделю достаточно, а если у вас жирная кожа, то лучше трех.

К уходу за мужской кожей следует подходить сознательно, в частности устранять проблемы до того, как они появятся / Фото drobotdean@freepik

Для правильного отшелушивания подберите качественный мужской скраб для лица. Вы можете отшелушивать кожу после того, как нанесли средство для умывания, или вместо него. Действуйте так же, как и с очищающим средством для лица. Сполосните лицо теплой водой. Втирайте средство в течение 30 секунд рукой, мочалкой или кисточкой для пилинга. И тут тоже помните, что не стоит тереть слишком сильно, и так же смывайте средство только прохладной водой. После этого нанесите увлажняющий или антивозрастной крем, поскольку отшелушивающие средства могут пересушивать кожу.

Вы можете отшелушивать кожу после того, как нанесли средство для умывания, или вместо него. Действуйте так же, как и с очищающим средством для лица. Сполосните лицо теплой водой. Втирайте средство в течение 30 секунд рукой, мочалкой или кисточкой для пилинга. И тут тоже помните, что не стоит тереть слишком сильно, и так же смывайте средство только прохладной водой. После этого нанесите увлажняющий или антивозрастной крем, поскольку отшелушивающие средства могут пересушивать кожу. Увлажняйте кожу ежедневно. Уход за мужской кожей – это не только профилактика, но и сохранение ее здорового вида. Поэтому вы должны увлажнять кожу один раз утром и один раз вечером. Увлажнение всегда должно быть в конце мужской процедуры очистки лица, то есть после чистки или пилинга. Выберите хороший лосьон-мостуризатор, нанесите и уже не смывайте.

Уход за мужской кожей – это не только профилактика, но и сохранение ее здорового вида. Поэтому вы должны увлажнять кожу один раз утром и один раз вечером. Увлажнение всегда должно быть в конце мужской процедуры очистки лица, то есть после чистки или пилинга. Выберите хороший лосьон-мостуризатор, нанесите и уже не смывайте. Правильный уход за мужской кожей может сосредотачиваться на лице, но уход за всем телом не менее важен. Этот процесс относительно похож на очищение лица, но с меньшим акцентом на отшелушивание. Для начала – теплый или горячий душ, чтобы открыть поры. А дальше умывайтесь мылом для тела, оно обычно содержит больше увлажняющего крема, витаминов и полезных масел. Если же у вас слишком сухая кожа, тогда лучше использовать обогащенное средство для мытья, желательно уже не мыло.

не менее важен. Этот процесс относительно похож на очищение лица, но с меньшим акцентом на отшелушивание. Для начала – теплый или горячий душ, чтобы открыть поры. А дальше умывайтесь мылом для тела, оно обычно содержит больше увлажняющего крема, витаминов и полезных масел. Если же у вас слишком сухая кожа, тогда лучше использовать обогащенное средство для мытья, желательно уже не мыло. После душа используйте увлажняющие средства для тела. Многие мужчины могут пропустить этот этап, но если у вас чрезмерно сухая кожа, то увлажнение тела необходимо. Наносите средство сразу после душа и сосредоточьтесь на таких участках, как колени, локти, голени, плечи и кисти, то есть на самых сухих и наиболее уязвимых.

И напоследок воспользуйтесь мужским кремом для рук, чтобы они были гладкими и чистыми.