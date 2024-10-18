Іншими словами, у такий спосіб чоловіки нічого не уникають, а тільки втрачають час. Тож до догляду за чоловічою шкірою, пише Man of Many, слід підходити набагато свідоміше.
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Зокрема, працювати у напрямку профілактики, усуваючи проблеми ще до того, як вони з'являться. А в результаті буде гладенька здорова шкіра, зазвичай без прищів і зморшок.
Тож як чоловік має доглядати за шкірою: посібник на щодень
- Щодня користуйтеся чоловічим засобом для вмивання. Є частини вашої шкіри, які ви можете приховати, а є частини, які приховати неможливо. Ваше обличчя бачать усі, тому тримати його в чистоті – це, мабуть, найважливіший крок у догляді за шкірою. Щоб ваше обличчя не мало проблем, спочатку визначте ваш тип шкіри: нормальний, жирний, сухий, віковий або якесь поєднання. Потім знайдіть засіб для вмивання, який підходить саме для вашого типу шкіри. Якщо ви не зовсім впевнені, візьміть пінку для вмивання з багатофункціональною дією. Зверніть увагу, це має бути саме засіб для вмивання, а не шматок мила.
- Наносити засіб треба двічі на день – вранці та перед сном. Спочатку слід відкрити пори, побризкавши на обличчя теплою водою або прийнявши теплий душ. Потім видавити на обличчя крапельку засобу та втирати в шкіру обличчя протягом 30 секунд, поки він утворює приємну піну. Не тріть занадто сильно, щоб не розтягнути шкіру. Насамкінець – змийте засіб прохолодною водою, яка зменшить розмір пор і запобіжить потраплянню надлишків жиру всередину.
- Відлущуйте шкіру двічі на тиждень. Шкіра – це живий орган із власним вбудованим регуляторним механізмом, який циклічно видаляє змертвілі клітини. Це означає, що вам слід відлущувати їх двічі на тиждень, щоб ороговілі клітини не закорковували пори й не перешкоджали здоровим клітинам виходити на поверхню. Іншими словами, цей крок допоможе зберегти шкіру чистою і створить оптимальні умови для гладкого гоління. Проте не варто зловживати відлущуванням, оскільки це може призвести до сухості та подразнення. Одного чи двох разів на тиждень достатньо, а якщо у вас жирна шкіра, то краще трьох.
До догляду за чоловічою шкірою слід підходити свідомо, зокрема усувати проблеми до того, як вони з'являться / Фото drobotdean@freepik
- Для правильного відлущування підберіть якісний чоловічий скраб для обличчя. Ви можете відлущувати шкіру після того, як нанесли засіб для вмивання, або замість нього. Дійте так само, як і з очищувальним засобом для обличчя. Сполосніть обличчя теплою водою. Втирайте засіб протягом 30 секунд рукою, мочалкою або пензликом для пілінгу. І тут теж пам'ятайте, що не варто терти занадто сильно, і так само змивайте засіб тільки прохолодною водою. Після цього нанесіть зволожуючий або антивіковий крем, оскільки відлущувальні засоби можуть пересушувати шкіру.
- Зволожуйте шкіру щодня. Догляд за чоловічою шкірою – це не лише профілактика, але й збереження її здорового вигляду. Тому ви повинні зволожувати шкіру один раз вранці та один раз ввечері. Зволоження завжди має бути в кінці чоловічої процедури очищення обличчя, тобто після чистки або пілінгу. Оберіть хороший лосьйон-мостуризатор, нанесіть і вже не змивайте.
- Правильний догляд за чоловічою шкірою може зосереджуватися на обличчі, але догляд за всім тілом не менш важливий. Цей процес відносно схожий на очищення обличчя, але з меншим акцентом на відлущування. Для початку – теплий або гарячий душ, щоб відкрити пори. А далі вмивайтеся милом для тіла, воно зазвичай містить більше зволожуючого крему, вітамінів та корисних олій. Якщо ж у вас надто суха шкіра, тоді краще використовувати збагачений засіб для миття, бажано вже не мило.
- Після душу використайте зволожуючі засоби для тіла. Багато чоловіків можуть пропустити цей етап, але якщо у вас надмірно суха шкіра, то зволоження тіла необхідне. Наносьте засіб одразу після душу і зосередьтеся на таких ділянках, як коліна, лікті, гомілки, плечі та кисті, тобто на найсухіших і найбільш вразливих.
І насамкінець скористайтеся чоловічим кремом для рук, щоб вони були гладенькими та чистими.