Іншими словами, у такий спосіб чоловіки нічого не уникають, а тільки втрачають час. Тож до догляду за чоловічою шкірою, пише Man of Many, слід підходити набагато свідоміше.

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Зокрема, працювати у напрямку профілактики, усуваючи проблеми ще до того, як вони з'являться. А в результаті буде гладенька здорова шкіра, зазвичай без прищів і зморшок.

Тож як чоловік має доглядати за шкірою: посібник на щодень

Щодня користуйтеся чоловічим засобом для вмивання. Є частини вашої шкіри, які ви можете приховати, а є частини, які приховати неможливо. Ваше обличчя бачать усі, тому тримати його в чистоті – це, мабуть, найважливіший крок у догляді за шкірою. Щоб ваше обличчя не мало проблем, спочатку визначте ваш тип шкіри: нормальний, жирний, сухий, віковий або якесь поєднання. Потім знайдіть засіб для вмивання, який підходить саме для вашого типу шкіри. Якщо ви не зовсім впевнені, візьміть пінку для вмивання з багатофункціональною дією. Зверніть увагу, це має бути саме засіб для вмивання, а не шматок мила.

Є частини вашої шкіри, які ви можете приховати, а є частини, які приховати неможливо. Ваше обличчя бачать усі, тому тримати його в чистоті – це, мабуть, найважливіший крок у догляді за шкірою. Щоб ваше обличчя не мало проблем, спочатку визначте ваш тип шкіри: нормальний, жирний, сухий, віковий або якесь поєднання. Потім знайдіть засіб для вмивання, який підходить саме для вашого типу шкіри. Якщо ви не зовсім впевнені, візьміть пінку для вмивання з багатофункціональною дією. Зверніть увагу, це має бути саме засіб для вмивання, а не шматок мила. Наносити засіб треба двічі на день – вранці та перед сном. Спочатку слід відкрити пори, побризкавши на обличчя теплою водою або прийнявши теплий душ. Потім видавити на обличчя крапельку засобу та втирати в шкіру обличчя протягом 30 секунд, поки він утворює приємну піну. Не тріть занадто сильно, щоб не розтягнути шкіру. Насамкінець – змийте засіб прохолодною водою, яка зменшить розмір пор і запобіжить потраплянню надлишків жиру всередину.

Спочатку слід відкрити пори, побризкавши на обличчя теплою водою або прийнявши теплий душ. Потім видавити на обличчя крапельку засобу та втирати в шкіру обличчя протягом 30 секунд, поки він утворює приємну піну. Не тріть занадто сильно, щоб не розтягнути шкіру. Насамкінець – змийте засіб прохолодною водою, яка зменшить розмір пор і запобіжить потраплянню надлишків жиру всередину. Відлущуйте шкіру двічі на тиждень. Шкіра – це живий орган із власним вбудованим регуляторним механізмом, який циклічно видаляє змертвілі клітини. Це означає, що вам слід відлущувати їх двічі на тиждень, щоб ороговілі клітини не закорковували пори й не перешкоджали здоровим клітинам виходити на поверхню. Іншими словами, цей крок допоможе зберегти шкіру чистою і створить оптимальні умови для гладкого гоління. Проте не варто зловживати відлущуванням, оскільки це може призвести до сухості та подразнення. Одного чи двох разів на тиждень достатньо, а якщо у вас жирна шкіра, то краще трьох.

До догляду за чоловічою шкірою слід підходити свідомо, зокрема усувати проблеми до того, як вони з'являться / Фото drobotdean@freepik

Для правильного відлущування підберіть якісний чоловічий скраб для обличчя. Ви можете відлущувати шкіру після того, як нанесли засіб для вмивання, або замість нього. Дійте так само, як і з очищувальним засобом для обличчя. Сполосніть обличчя теплою водою. Втирайте засіб протягом 30 секунд рукою, мочалкою або пензликом для пілінгу. І тут теж пам'ятайте, що не варто терти занадто сильно, і так само змивайте засіб тільки прохолодною водою. Після цього нанесіть зволожуючий або антивіковий крем, оскільки відлущувальні засоби можуть пересушувати шкіру.

Ви можете відлущувати шкіру після того, як нанесли засіб для вмивання, або замість нього. Дійте так само, як і з очищувальним засобом для обличчя. Сполосніть обличчя теплою водою. Втирайте засіб протягом 30 секунд рукою, мочалкою або пензликом для пілінгу. І тут теж пам'ятайте, що не варто терти занадто сильно, і так само змивайте засіб тільки прохолодною водою. Після цього нанесіть зволожуючий або антивіковий крем, оскільки відлущувальні засоби можуть пересушувати шкіру. Зволожуйте шкіру щодня. Догляд за чоловічою шкірою – це не лише профілактика, але й збереження її здорового вигляду. Тому ви повинні зволожувати шкіру один раз вранці та один раз ввечері. Зволоження завжди має бути в кінці чоловічої процедури очищення обличчя, тобто після чистки або пілінгу. Оберіть хороший лосьйон-мостуризатор, нанесіть і вже не змивайте.

Догляд за чоловічою шкірою – це не лише профілактика, але й збереження її здорового вигляду. Тому ви повинні зволожувати шкіру один раз вранці та один раз ввечері. Зволоження завжди має бути в кінці чоловічої процедури очищення обличчя, тобто після чистки або пілінгу. Оберіть хороший лосьйон-мостуризатор, нанесіть і вже не змивайте. Правильний догляд за чоловічою шкірою може зосереджуватися на обличчі, але догляд за всім тілом не менш важливий. Цей процес відносно схожий на очищення обличчя, але з меншим акцентом на відлущування. Для початку – теплий або гарячий душ, щоб відкрити пори. А далі вмивайтеся милом для тіла, воно зазвичай містить більше зволожуючого крему, вітамінів та корисних олій. Якщо ж у вас надто суха шкіра, тоді краще використовувати збагачений засіб для миття, бажано вже не мило.

не менш важливий. Цей процес відносно схожий на очищення обличчя, але з меншим акцентом на відлущування. Для початку – теплий або гарячий душ, щоб відкрити пори. А далі вмивайтеся милом для тіла, воно зазвичай містить більше зволожуючого крему, вітамінів та корисних олій. Якщо ж у вас надто суха шкіра, тоді краще використовувати збагачений засіб для миття, бажано вже не мило. Після душу використайте зволожуючі засоби для тіла. Багато чоловіків можуть пропустити цей етап, але якщо у вас надмірно суха шкіра, то зволоження тіла необхідне. Наносьте засіб одразу після душу і зосередьтеся на таких ділянках, як коліна, лікті, гомілки, плечі та кисті, тобто на найсухіших і найбільш вразливих.

І насамкінець скористайтеся чоловічим кремом для рук, щоб вони були гладенькими та чистими.