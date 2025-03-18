Настоящая звезда 3 сезона "Белого лотоса" – рубашка Лохлана Рэтлиффа
- В 3 сезоне "Белого лотоса" бренд Tombolo создал индивидуальные рубашки для персонажей, среди них "Обезьяний бизнес".
- А еще там Лохлан Рэтлифф носит рубашку "Дисфункция рептилий", созданную в сотрудничестве с пивоварней Deya Brewing Company.
Если вы думаете, как можно одеться для следующего летнего отдыха, несколько советов может дать новый сезон "Белого лотоса". Это сериал, 3 сезон которого как раз сейчас транслируют на HBO.
Конечно, прежде всего это история сложной повседневной жизни персонажей, придуманных Майком Уайтом. Но не только – это еще и актуальное руководство по стилю, как заметил 24 Канал благодаря GQ.
Смотрите также Когда вы не знаете, что надеть – вспомните о 4 базовых вещах от Пола Мескаля
Tombolo предоставил несколько примечательных рубашек для финального сезона "Белого лотоса"
Третий сезон "Белого лотоса" не стал исключением, и нью-йоркский бренд Tombolo продолжил быть одним из молчаливых героев сериала. А в последних сериях он приобретает еще большее значение.
Ранее одежда бренда появлялась на некоторых персонажах, но в 3 сезоне команда дизайнеров Tombolo работала непосредственно с художником по костюмам Алексом Бовердом – то есть над созданием индивидуальных вещей.
Одну из них, рубашку "Обезьяний бизнес", используют как униформу работники отеля The White Lotus в Таиланде, где проходят съемки сезона. Впервые ее увидели на персонаже Мук, которую играет Лиза из Blackpink.
Эта рубашка продается на сайте бренда в идентичной к сериалу версии, хотя есть одно отличие – отсутствие логотипа The White Lotus на рукаве. Это естественно, ведь лого зарезервировано для сериала.
Один из ключевых персонажей нового сезона – Лохлан Рэтлифф в исполнении Сэмюэля Джона Ниволы. И он тоже носит фирменную рубашку Tombolo – это "Дисфункция рептилий", и она является результатом сотрудничества с английской пивоварней Deya Brewing Company.
Эта рубашка украшена узором, созданным Томом Хобсоном, владельцем бренда, с изображением маленьких крокодилов и цветов. Но пока эта рубашка доступна только по предварительному заказу. Впрочем, к лету ее обещают доставить.