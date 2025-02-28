Есть точное время суток, когда человек чувствует себя максимально счастливым – и это довольно странно

В какое время суток мы самые счастливые? У науки есть ответ на этот неординарный вопрос, и его содержание может вас удивить.

Потому что это не утро, не вечер и даже не обеденный перерыв. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Когда мы счастливы в течение суток: британское исследование

В 2015 году британские ученые (о, да, именно они) провели исследование на группе из 2000 человек. И оно определило, что в 14:35 человек чувствует себя максимально счастливым.

Факт забавный сам по себе, но интересно, почему это так? Казалось бы, после обеда пищеварение должно завершиться, а перспектива возвращения на работу омрачит наше настроение. Но именно в это время наша радость достигает своего пика.

Скорее всего объяснение в том, что в первой половине дня мы обычно выполняем и завершаем наиболее напряженные задачи, а энергия обеда дает нам хорошее настроение. То есть вкусно поесть, сделать небольшой перерыв и почувствовать, что самая тяжелая часть дня уже пройдена – достаточный набор, чтобы почувствовать себя счастливым.

Согласно упомянутому выше британскому исследованию, это понедельник, 11:17. Это когда утро проходит, наступает усталость, а выходные кажутся далекими. Эффект усугубляет сложность возврата в рабочий ритм. Еще одним трудным временем является вечер воскресенья, символизирующий конец передышки и тревогу понедельника.

Британские ученые назвали точное время, когда мы чувствуем себя самыми счастливыми, но есть и другие версии / Фото freepik

Но есть и другие версии по поводу самого счастливого времени, и также от ученых

Некоторые исследователи имеют другое мнение и самым счастливым временем суток называют "счастливые часы" – это когда мы закрываем компьютер и материализуем идею о выпивке или другом моменте расслабления. Называют время между 17 и 20 часами, когда большинство людей заканчивают работу, и наступает переходная фаза между обязанностями и удовольствиями.

Еще одно исследование, проведенное учеными Гамбургского университета, показывает, что четверг – это день, когда мы самые счастливые. Причиной может быть ожидание выходных, которое вызывает большую эйфорию, чем самые выходные. А суббота и воскресенье чаще всего лишь являются днями вялости.

И еще одно недавнее исследование Университетского колледжа Лондона утверждает, что мы чувствуем себя лучше всего в течение дня именно утром. Ученые проанализировали ответы 49 000 человек в период с 2020 по 2022 год. По результатам этого определяли и пик наихудшего самочувствия – это около полуночи.

Что ж, пока наука пытается расшифровать перепады нашего настроения, одно можно сказать наверняка: счастье – это не только вопрос времени. Но если вы чувствуете прилив радости в 14:35 или в четверг, теперь вы хоть знаете, что вы не один.