Настоящие бестселлеры, которыми грезят все: 5 самых популярных мужских духов в мире

Парфюм идеально дополняет наш образ. Они подчеркивают наш характер и позволяют всем вокруг понять, кто вошел в комнату.

Впрочем, если вы в этом деле новичок, то с чего-то нужно начинать. И поэтому 24 Канал предлагает обратить внимание на самые популярные во всем мире мужские духи. Возможно, среди них есть тот аромат, который придется по душе вам и отлично дополнит ваш образ!

Стоит внимания Мифы о мужских духах: во что не стоит верить и что на самом деле имеет значение

Dior Sauvage Eau de Parfum



Dior Sauvage Eau de Parfum / Фото Dior

Чем особенный аромат? Перед нами свежий пряный аромат, в котором чувствуются ноты бергамота, перца, амброксана, а также ванили. Этот парфюм удачно сочетает мужественную элегантность и природную свежесть. Он создает универсальный и стойкий шлейф. А бестселлером он остается благодаря своей универсальности, а также харизме.

Для кого этот парфюм? Для мужчин от 25 до 45 лет. Тех, кто ценит уверенность и современный стиль. Этот аромат идеально подойдет для тех, кто хочет поражать всех вокруг без чрезмерной навязчивости.

К слову! Этот аромат – любимый парфюм Эммануэля Макрона. Говорят, он использует его в "промышленных количествах".

Где можно носить этот парфюм? Его можно наносить перед походом в офис, деловых встреч или же неформальных вечеров. А также он подойдет для романтических свиданий. Идеально носить Dior Sauvage (Eau de Parfum) весной и осенью.

Chanel Egoiste Platinum



Chanel Egoiste Platinum / Фото Profistyle

Чем особенный аромат? Перед нами древесный аромат, который выделяется нотами лаванды, розмарина, герани и мха. Парфюм – элегантная классика во флаконе, которая имеет чистое и ненавязчивое звучание. И этот аромат прекрасно подчеркивает деловой стиль.

Для кого этот парфюм? Его могут выбирать мужчины, в возрасте от 30 до 50 лет. Те, кому нравится сдержанная изысканность. Он прекрасно подходит для профессионалов и тех, кто имеет целью продемонстрировать свою преданность.

Где можно носить этот парфюм? Это еще один замечательный аромат для офиса, деловых переговоров, а также формальных мероприятий. Носить его рекомендуют весной и летом.

Hermès Terre d'Hermès Eau de Toilette



Hermès Terre d'Hermès Eau de Toilette / Фото Hermès

Чем особенный аромат? Имеем землистый древесный аромат, в котором чувствуются ноты грейпфрута, перца, ветивера, а также кедра. Этот парфюм олицетворяет связь с природой. Этого достигают благодаря умелому сочетанию цитрусовых и глубине древесных аккордов.

Для кого этот парфюм? А он уже для немного старшей аудитории – от 30 до 55 лет. Тех, для кого свобода, интроспективность и стиль – не просто слова. Этот аромат для тех, кто стремится иметь универсальный парфюм в своей коллекции.

Где можно носить этот парфюм? Его можно выбирать для повседневного ношения, работы или неформальных встреч с коллегами и друзьями. Аромат лучше всего раскрывает себя как весной, так и осенью.

Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum



Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum / Фото Jean Paul Gaultier

Чем особенный аромат? Это уже пряный восточный аромат, который выделяется нотами кардамона, лаванды, ванили и ириса. Перед нами – современная интерпретация классического Le Male. Она имеет теплый, чувственный и стойкий шлейф.

Для кого этот парфюм? Его могут носить мужчины от 20 до 40 лет. Он для тех, кто стремится привлекать к себе максимум внимания. Для тех, кто обожает излучать харизму. Идеальный носитель этого аромата – уверенный в себе мужчина.

Где можно носить этот парфюм? Если предыдущие годились для офисных будней, то этот наносить перед работой не стоит. Зато выбирайте его, когда выбираетесь на вечеринку, романтическое свидание или неформальное мероприятие после работы. Он достаточно тяжелый, поэтому лучше носить его осенью и зимой.

Tom Ford Ombré Leather



Tom Ford Ombré Leather / Фото Tom Ford

Чем особенный этот аромат? Перед нами кожаный унисекс-аромат. Он выделяется нотами жасмина, кожи, кардамона и амбры. В этом парфюме сочетается чувственность с брутальностью. И это позволяет делать роскошный и незабываемый шлейф.

Для кого этот парфюм? Его смело могут носить мужчины от 25 до 50 лет. Он для тех, кто стремится к роскоши и индивидуальности. Его могут носить те, кто не боится выделяться среди других мужчин.

Где можно носить этот парфюм? Он также идеально подходит для вечерних мероприятий. Выбирайте его для романтических вечеров, концертов или торжественных событий. Перед нами еще один сильный аромат, поэтому лучше всего его носить как осенью, так и зимой.

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Какой бы парфюм вы не выбирали, сначала протестируйте его на коже. Помните, что химия вашего тела влияет на то, как зазвучит аромат. Мы сосредоточили внимание на тех парфюмах, которые стали настоящими бестселлерами. И, возможно, один из них станет вашим фаворитом.