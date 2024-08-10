Самый татуированный мужчина Бразилии решил вывести все свои тату и взбудоражил сеть

Бразилец, который когда-то был зависимым от наркотиков и алкоголя, изменил свою жизнь. Теперь он евангельский христианин и сенсация инстаграма.

Леандро де Соуза – фанат татуировок, да настолько, что его когда-то называли самым татуированным мужчиной Бразилии. Но и это изменилось, и он больше не имеет того уникального образа.

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Бразильский фанат татуировок полностью изменил свой облик

Жизнь Леандро началась с того, что его найденным младенцем в коробке из-под обуви в Сан-Паулу, а затем был усыновлен. В последующие годы парень подвергся сексуальному насилию со стороны офицера полиции, а в подростковом возрасте начал употреблять наркотики и алкоголь.

Теперь он обратился к религии, чтобы изменить жизнь. А недавно 35-летний мужчина стал звездой в инстаграме благодаря своим уникальным татуировкам, которые покрывают потрясающие 95% его тела. Но теперь он хочет, чтобы его узнавали по чему-то другому.

И поэтому решил татуировки удалить. Летом 2024 он показал в инстаграме, как сейчас выглядит, и подписал так:

Я – живое свидетельство того, каким не надо быть, и это свидетельство служит молодым людям всех возрастов, чтобы они дважды подумали, прежде чем делать татуировки.

Де Соуза отметил, что хочет помочь людям в этом процессе, а сам при этом "вернул себе достоинство, возможность работать и снова иметь семью".

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Удаление татуировок обычно стоит 150 долларов в Бразилии – за каждое нанесение. Но для Леандро это обошлось бы дороже, учитывая его уникальный набор цветных и разной формы рисунков.

Вдохновившись его историей из соцсетей, местная компания, занимающаяся лазерным удалением татуировок, предложила свои услуги бесплатно. Поэтому после 8 лет и 8 визитов в клинику Леандро начал новую жизнь.