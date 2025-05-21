Психолог назвал волшебную фразу из 5 слов, которая мгновенно улучшает вашу связь в паре

Построение связи в паре – незаменимый процесс для формирования стабильных, крепких, длительных и счастливых отношений. Это нелегко, но стоит всех на свете усилий.

По словам психолога Джеффри Бернстайна, вы должны знать эти 5 слов – они очень помогут на вашем общем пути. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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"Я понимаю, о чем ты": почему эта фраза важна для отношений

Бернстайн обнаружил, что есть очень простой способ построить или улучшить связь в паре. Надо всего лишь регулярно говорить фразу из 5 слов во время споров или конфликтов. 5 слов, о которых говорит психолог – это фраза "я понимаю, о чем ты".

Даже самые счастливые и крепкие пары проходят через конфликты и разногласия, но – они знают, как справиться с ними. И именно здесь в игру вступает эта фраза из 5 слов.

Когда вы говорите "я понимаю, о чем ты", вы как бы говорите партнеру, что не хотите спорить ради спора, а хотите понять и решить проблему. Это также помогает избежать одного из "четырех всадников апокалипсиса отношений" – защитной реакции.

А защитная позиция мешает нам слушать, снижает эмоциональное доверие к партнеру и может привести к тому, что мы будем реагировать со злости, не думая о последствиях. Естественно, это ухудшает связь в паре, вплоть до ее разрушения.

Эта фраза из 5 слов очень помогает на совместном пути пары к построению счастливых отношений / Фото freepik

Вместо этого фраза "я понимаю, о чем ты" заставляет нас снизить стены, которые мы строим, чтобы защитить себя, а также изменить тон и не дать разговору превратиться в крик.

Когда ваша половинка говорит вам, что она чувствует что-то так или иначе, или что ее что-то обидело, или что ее что-то беспокоит или пугает – правильной реакцией будет именно "я понимаю, о чем ты". Потому что это говорит о том, что вы понимаете, о чем она говорит, и что вы хотите ее выслушать.

будет именно "я понимаю, о чем ты". Потому что это говорит о том, что вы понимаете, о чем она говорит, и что вы хотите ее выслушать. Применение этой фразы не дает другому человеку почувствовать, что на него напали, и помогает расслабиться, чтобы вы могли вести эффективный разговор . И при этом ни одна сторона не теряет своей позиции.

. И при этом ни одна сторона не теряет своей позиции. Ведь выразить понимание – не означает всегда соглашаться, а скорее означает делать видимыми эмоции друг друга. А это защищает вашу связь во время дискуссий даже в разгар проблемы.

Итак, эта простая фраза на самом деле волшебная, ведь помогает немедленно начать улаживать и решать проблему. Ведь приглашает говорить спокойнее и с уважением, а еще слушать и пытаться найти способ преодолеть все препятствия.