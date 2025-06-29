Любите посидеть – полюбите и походить: вот сколько шагов нужно делать ежедневно

Ходить – это правильный способ устранять последствия многочасового сидения. Но знаете ли вы, сколько именно нужно сделать шагов ежедневно, если вы провели много часов в кресле?

Раньше много писали, что это 10 000 шагов, но сейчас концепцию обновили. 24 Канал расскажет об этом подробнее благодаря GQ.

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Какое идеальное количество шагов для человека, который сидит много часов в течение дня

Вы работаете в офисе и проводите много часов в кресле? Да, понятно, это часть работы, но вы же знаете, что это может увеличить риск развития различных заболеваний, набора веса, тревожности и тому подобного.

Проще говоря, сидячий образ жизни может украсть у вас несколько лет жизни, и точно будет красть ее качество. А потому вам просто необходимо найти способы двигаться больше каждый день. Как минимум – больше ходить.

Несколько лет назад многие писали, что идеально было бы делать около 10 000 шагов в день. Сейчас же говорят, что для поддержания здоровья и долголетия это количество не совсем оптимальное. Но сколько тогда шагов ежедневно нужно делать?

Harvard Health пишет об исследовании, которое выявило, что "замена даже 5 минут сидения на умеренную или интенсивную активность, такую как быстрая ходьба, бег или велосипед, может иметь ощутимое влияние на здоровье сердца". А еще в исследовании пишут, что лучше стремиться даже к большему.

Ходить – это правильный способ устранять последствия многочасового сидения / Фото katemangostar@freepik

Что это значит для вас? Если есть хотя бы 5 минут свободного времени между делами, используйте их, чтобы встать и походить. 5 минут – это мало, но если этих отрезков будет больше, то совокупной активности может быть и достаточно.

Математика здесь простая. Среднестатистический человек делает 3 – 6 тысяч шагов ежедневно, и добавление даже 30 минут физических упражнений к этому может помочь достичь тех же 10 000 шагов (это примерно 8 километров).

У ScienceAlert пишут о другом исследовании, где указано, что следует сделать 4000 – 4500 шагов в день, а пытаться достичь 7, 9 или 10 тысяч. Постепенно увеличивая количество шагов, вы уменьшаете риск ожирения и некоторых заболеваний, например сердечно-сосудистых.

И здесь заметьте, что каждый человек – это набор индивидуальных потребностей и возможностей. То есть то, что делает один, может не подходить другому. Учитывая это 10 000 шагов в день может быть отличной целью, но не обязательной цифрой.