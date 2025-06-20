Существует малоизвестная программа, которая, впрочем, даже необходима для еще лучшего развития вашего туловища, ног, ягодиц и пресса. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет о ней подробнее.

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Полумостик на одной ноге – почему вам следует добавить это упражнение к своим тренировкам

Мы не знаем, почему это упражнение не является распространенным настолько, насколько заслуживает за свою бесспорную эффективность. Думаем, даже вы его еще не пробовали делать.

При том, что это достаточно простое движение, и когда вы его освоите, то больше не сможете без него обойтись. О чем речь?

Полумостик на одной ноге. Вам это о чем-то говорит? Предполагаем, что нет. Это упражнение похоже на классический мостик, но это не оно. Тренеры при этом говорят, что полумостик на одной ноге очень недооценен, хотя имеет множество преимуществ.

Это малоизвестная программа, но необходимая для развития ваших ног, ягодиц и пресса / Фото hevyapp

Он тренирует подколенные сухожилия, также мышцы сзади бедра, которыми часто пренебрегают. Дело в том, что мы склонны сосредотачиваться на приседаниях, а те больше направлены на четырехглавые мышцы.

Этот мостик также помогает укрепить колени. И, как и все мостики, очень полезен для пресса и ягодичных мышц. При этом речь не только о тренировке силы, а о мышечном балансе между двумя группами мышц бедра, который укрепляет сустав.

Что нужно для выполнения мостика на одной ноге? Да только разве что скамейка или стул, чтобы поставить ноги. Вот как выполнять это упражнение:

Лягте на пол, с ногами на полу или на скамейке.

Поднимите бедра и вытяните одну ногу вверх, сохраняя равновесие.

Контролируемо опустите таз на пол, после чего поднимитесь.

Как правильно выполнять мостик на одной ноге: смотрите видео Performance Revolution

На всех этапах вы должны хорошо чувствовать свои мышцы на ногах и на прессе. Выполняйте для начала 3 подхода по 12 повторений.

Добавьте это упражнение хотя бы в одно из своих еженедельных занятий, и довольно скоро вы познаете его эффективность.