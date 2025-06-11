Одно из таких – это метод 6-6-6, который просто сейчас набирает популярность, потому что его легко выполнять и он очень эффективен. При этом вам не нужно никакое оборудование, только пара обуви и желание. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Тренд ходьбы 6-6-6: что это такое и как работает

Тренировка 6-6-6 – это про ходьбу. А цифры расшифровываются так: надо ходить 60 минут в день в 6 утра или 6 вечера с 6-минутной разминкой и 6-минутным охлаждением.

Разминка здесь – это тоже ходьба, 6 минут, только медленным темпом. Она помогает подготовить тело и расслабить мышцы.

здесь – это тоже ходьба, 6 минут, только медленным темпом. Она помогает подготовить тело и расслабить мышцы. Затем ходите 60 минут в быстром темпе . Интенсивные тренировки не всем подходят, а вот ходьба – это низкий уровень нагрузки. Она безопасна, не нагружает суставы, но все равно работает для улучшения выносливости, сердца и сжигания калорий.

. Интенсивные тренировки не всем подходят, а вот ходьба – это низкий уровень нагрузки. Она безопасна, не нагружает суставы, но все равно работает для улучшения выносливости, сердца и сжигания калорий. И напоследок еще 6 минут медленным темпом, чтобы остыть. Это помогает сердечному ритму вернуться к норме, расслабляет тело и предотвращает скованность мышц.

Ходьба 6-6-6 просто сейчас набирает популярность, потому что ее легко выполнять и она очень эффективна / Фото freepik

Какое выбрать время суток – решайте сами, но учтите несколько факторов.

Утренние прогулки способствуют сжиганию жира, особенно ходьба перед завтраком – это может способствовать похудению. А еще помогают очистить разум, улучшают настроение и уменьшают стресс.

прогулки способствуют сжиганию жира, особенно ходьба перед завтраком – это может способствовать похудению. А еще помогают очистить разум, улучшают настроение и уменьшают стресс. Вечерняя прогулка – отличный способ расслабиться после долгого дня. Она также может снизить стресс, очистить ум и помочь лучше спать ночью.

Но когда уже выбрали время – придерживайтесь именно его регулярно. Это поможет вам сформировать прочную привычку.

Где ходить? Выберите безопасное и тихое место. Если поблизости нет парка или беговой дорожки, гуляйте по своему району. Только наденьте легкую одежду и удобную обувь.

И не спешите – если часа многовато, начните с 30 минут, и постепенно увеличивайте время. Ходите в своем темпе, делайте короткие перерывы, если нужно. Главное – будьте последовательными.