"У меня есть то, чего хотят люди": сексуальные олимпийцы регистрируются на OnlyFans, чтобы быстро заработать

Спортсмены едут на Олимпиаду не только за победой или ради участия в крупнейшем мировом соревновании, но и чтобы заработать денег. И, как оказалось, иногда находят для этого неординарные способы.

Ряд известных олимпийцев присоединились к платформе OnlyFans, ведь убеждены, что это простой способ заработать дополнительные деньги. Прежде всего благодаря значительному кругу своих поклонников, которые могут подписаться на их профили.

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Олимпийские спортсмены присоединяются к OnlyFans

Британский прыгун в воду Джек Лафер, участник Олимпиады-2024 в Париже, вызвал бешеный ажиотаж, когда открыл свой аккаунт на OnlyFans. Он берет 10 долларов в месяц за доступ к своему эротическому контенту.

Очевидно, у меня есть то, что нужно людям. И я с радостью заработаю на этом деньги,

– заявил 29-летний спортсмен журналистам.

Лафер говорит, что сайт помогает дополнить относительно небольшой доход, который он получает от спортивных достижений. Хотя мужчина "в тройке лучших в мире", но зарабатывает всего 28 000 фунтов стерлингов в год.

Джек Лафер, участник Олимпиады-2024 в Париже / Фото из инстаграма спортсмена

Впрочем, Джек не сказал, какой именно доход имеет от своего аккаунта OnlyFans. Который, к слову, не содержит полной фронтальной обнаженности, а только контент в плавках, трусах, боксерах и тому подобное. Плюс – возможность пообщаться со спортсменом лично.

Ноа Уильямс по примеру Лафера присоединился к созданию откровенного контента / Фото из инстаграма спортсмена

Несколько членов команды Лафера также погрузились в создание контента, например 24-летний Ноа Уильямс, 27-летний Дэниел Гудфеллоу и 26-летний Мэтти Ли. Они делятся возбуждающим, но не откровенным контентом. Ли, скажем, берет 20 долларов в месяц, но подчеркивает, что он дайвер, а не порнозвезда.

Мети Ли среди тех, кто присоединился к платформе OnlyFans / Фото из инстаграма спортсмена

В Париже хватает сексуальных олимпийцев, и не только британцы щеголяют телами перед подписчиками. К примеру, новозеландский гребец Робби Мэнсон создал аккаунт с "эксклюзивным контентом, который со вкусом исследует границы, включая и художественные изображения обнаженности".

Робби Мэнсон из Новой Зеландии тоже создал аккаунт с "эксклюзивным контентом" / Фото из инстаграма спортсмена

OnlyFans стал финансовым спасителем и для некоторых бывших олимпийцев. Звезда шорт-трека Элиза Кристи, которая участвовала в трех зимних Олимпийских играх, говорит, что аккаунт "спас ей жизнь" после завершения карьеры 3 года назад.

Элиза Кристи говорит, что OnlyFans буквально спас ее жизнь / Фото из инстаграма спортсменки

Я потеряла свой дом и работала на трех работах в то время. OnlyFans вернул меня из очень темного места, и теперь я использую его положительно,

– рассказала она.

Причем она также не распространяет контент с рейтингом "Х". Люди взаимодействуют с Элизой, интересуются ее жизнью, расспрашивают о спорте и фитнесе и тому подобное. Женщина убеждена, что на платформе никого не заставляют делать то, чего вы не хотите, а значит – "вы можете использовать ее так, как вам хочется".